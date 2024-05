Hoy el Ministerio Público visita el asentamiento La Gloria de Dios

Cúcuta

Este jueves la comunidad del asentamiento La Gloria de Dios adelantó una protesta frente a la instalación del palacio municipal de Cúcuta exigiendo que sea garantizada la prestación de servicios públicos como energía eléctrica, argumentando que hace 22 días no tienen luz.

Frente a esto, la personería, alcaldía de Cúcuta y la empresa de energía, se comprometieron a visitar hoy este lugar, para analizar las condiciones en las que viven cerca de 100 familias. Se espera buscar soluciones reales para esta comunidad teniendo en cuenta que se encuentran en un sector de mediano y alto riesgo, incluso se analiza la posibilidad de una reubicación.

“Indiscutiblemente no se puede reconocer que es una zona que está en mediano y alto riesgo” dijo Luddy Páez, personera de Cúcuta.

Indicó que una vez finalizada la reunión que se sostuvo con la comunidad el día anterior se concluyó que la visita es para “analizar qué puntos podrían ser viables de poder instalar provisionalmente el servicio de luz. Además se mirará la posibilidad de hacer estudios para saber quien es el copropietario de ese terreno, porque tiene un propietario privado, con el que pretendemos reunirnos el día lunes para mirar todo el tema de sesión de terrenos y revisar de qué manera podemos minimizar el riesgo en este sector”.

Dijo además Páez que “de no lograr un acuerdo con el dueño de esta persona, tenemos que pensar que la comunidad también revise el tema de la reubicación, porque no podemos arriesgar a estos niños y adultos, que han hecho un gran esfuerzo por tener un hogar, pero la idea es que sea un hogar digno y no que más adelante se vean afectados por las situaciones que se encuentran en el terreno”.

En el asentamiento La Gloria de Dios se encuentran alrededor de 100 menores de edad y hay varios casos de niños o adultos con enfermedades crónicas.