Convocan protestas por posible cobro a categorías I y II en peaje de Turbaco

Este viernes 17 de mayo vence la prórroga establecida por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) que exonera del cobro a las categorías I y II en el peaje del municipio de Turbaco, ubicado sobre la Troncal de Occidente a pocos minutos de la ciudad de Cartagena.

En las calles de la población corre el rumor de que el cobro para los vehículos sedán y buses de servicio público se reactivaría en la medianoche de este sábado 18 de mayo de 2024, sin embargo, de acuerdo con la secretaria de Gobierno municipal, Bertha del Río, todavía la ANI no ha emitido oficialmente una resolución que confirme esta información. Entre tanto, líderes antipeaje y la comunidad del municipio convocó a una protesta en la tarde de este viernes, con el propósito de llamar la atención del Gobierno Nacional frente a una posible reanudación del pago a este tipo de automotores.

La Alcaldía de Turbaco instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU) con la Policía Metropolitana de Cartagena, Personería Municipal, Concejo y otras autoridades, con el objetivo de garantizar el derecho a la protesta y el orden público en los alrededores del peaje. La manifestación iniciará a las 4:00 de la tarde en el sector La Granja y continuará por la Troncal de Occidente hasta el punto de recaudo, donde se adelantará un bloqueo.

“Nosotros estamos prestando a la seguridad y apoyo a la protesta pacífica. Ya instalamos el PMU para darle garantías a esta manifestación, aquí lo que queremos es que se respete una manifestación en paz. No soy la persona quien tiene la competencia para confirmar si se reanuda o no el cobro de las categorías I y II en el peaje, aún no hemos recibido un pronunciamiento oficial de la ANI”, expresó Bertha del Río, secretaria de Gobierno.

En caso de que se dé una reactivación, los vehículos tipo sedán pagarían $5.100 y los buses de servicio público $11.500.