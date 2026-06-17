Ciudadanos piden al Concejo de María La Baja suspender trámite de empréstito por $18.000 millones

Denuncias fueron radicadas ante Procuraduría y Contraloría; sectores de la comunidad advierten que no es justo comprometer las finanzas del municipio durante una década para ejecutar una sola obra vial

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La polémica alrededor del Proyecto de Acuerdo 003 de 2026 continúa creciendo en Marialabaja. Un grupo de ciudadanos solicitó formalmente al Concejo Municipal suspender el trámite de la iniciativa que busca autorizar un empréstito por $18.000 millones, mientras organismos como la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República revisan las denuncias y cuestionamientos presentados sobre la propuesta.

Los ciudadanos consideran que antes de avanzar en la discusión y eventual aprobación del proyecto, deben aclararse múltiples inquietudes relacionadas con la capacidad financiera del municipio, el impacto del endeudamiento sobre futuras administraciones y las garantías ofrecidas para respaldar el crédito.

Las voces ciudadanas que lideran esta iniciativa sostienen que no resulta conveniente ni justo para los habitantes, comprometer recursos públicos durante diez años para financiar una sola obra de infraestructura vial, por importante que esta sea. A su juicio, la administración municipal debería explorar otras alternativas de financiación antes de trasladar esa carga financiera a las próximas administraciones.

El proyecto impulsado por la Alcaldía de Ramiro González Mancilla busca obtener autorización para contratar un crédito por $18.000 millones destinado al mejoramiento en pavimento rígido de la vía principal de acceso al casco urbano, una intervención contemplada dentro del Plan de Desarrollo “Unidos Transformamos a María La Baja”. La iniciativa contempla que el empréstito sea respaldado mediante la pignoración de recursos del Sistema General de Participaciones de libre inversión y libre destinación y que sea pagado en un plazo de diez años.

Los ciudadanos solicitaron a los organismos de control verificar la legalidad, viabilidad financiera y conveniencia de la operación crediticia, al tiempo que pidieron al mandatario González Mancilla, ofrecer explicaciones públicas sobre los estudios técnicos y económicos que respaldan la propuesta.

Asimismo, hicieron un llamado a los concejales para que suspendan temporalmente el trámite del proyecto mientras se conocen los pronunciamientos de las autoridades competentes y se despejan las dudas planteadas por distintos sectores de la comunidad.

“La discusión no es si María La Baja necesita obras, sino si el municipio debe endeudarse por una década para ejecutarlas”, sostienen quienes promueven la revisión de la iniciativa.

Por su parte, la administración municipal argumenta en la exposición de motivos que el municipio cuenta con capacidad de endeudamiento y que cumple con los indicadores de solvencia y sostenibilidad establecidos por la ley. Además, señala que la obra permitirá mejorar la movilidad, fortalecer la seguridad vial y generar beneficios para el desarrollo económico local.

Mientras el Concejo estudia el proyecto, el debate sigue abierto entre quienes consideran que la obra es prioritaria para el desarrollo del municipio y quienes advierten que el costo financiero del crédito podría comprometer recursos públicos durante los próximos años.

La decisión que adopte el Concejo Municipal y las respuestas de los organismos de control serán determinantes para el futuro de una iniciativa que hoy genera una de las mayores controversias políticas y financieras en el municipio.