"La Gobernación no tuvo nada que ver con el contrato de carrotanques": Jaisson Carreño

Tunja

Durante una sesión en la Asamblea de Boyacá, el director de la Unidad de Gestión del Riesgo del departamento, Jaisson Carreño defendió el papel que cumplió la gobernación con el préstamo de 30 carrotanques para llevar agua a los municipios afectados por el desabastecimiento durante el Fenómeno del Niño.

No todos los diputados tenían inquietudes, solamente uno y respondimos, dijo el ingeniero y recordó cómo se llegó a hacer esa solicitud. “Nosotros decretamos una calamidad pública lo que nos permitía hacer era gestionar recursos con la nación, le dijimos a la Unidad Nacional sobre la situación que vivían los municipios en ese momento y les pedimos apoyo para superar el desabastecimiento, pero también con los incendios forestales, los carros tenían un doble propósito”.

Aseguró que no solo el departamento se benefició con los carrotanques. “No solo fue Boyacá el beneficiado con los carrotanques, departamento que iba haciendo declaratoria, departamento que le iban ayudando, estuvo Santander y Antioquia también”.

Respondió que jamás se le exigió a Gestión del Riesgo que los carrotanques fueran nuevos. “Nunca le dijimos a la Unidad Nacional, necesitamos carros nuevos, jamás, la solicitud decía necesitamos unos carrotanques, ellos contratan con un tercero esos vehículos e hicieron un acto protocolario el 3 de febrero en el Puente de Boyacá, nosotros asistimos y el 4 de febrero comenzaron su operación, es decir el acta de inicio fue el 4 de febrero, por 90 días era el préstamo, así estaba la orden de proveeduría, hasta el 3 de mayo estuvieron”.

Aseguró el ingeniero Carreño que no todos los vehículos llegaron al mismo tiempo al departamento. “Estuvieron los 30 carrotanques trabajando, en algún momento tuvimos más vehículos, porque el 4 de febrero no llegaron todos sino 19 y se demoraron tres o cuatro días, y como no trabajaron 4 días lo que pedimos fue que nos aumentaran la capacidad en marzo que fue cuando tuvimos la mayor afectación del Fenómeno del Niño en Boyacá y nos entregaron 6 carrotanques más del 1 al 22 de marzo para compensar esos primeros días”.

Pero cómo se verificó que los vehículos si estuvieran cumpliendo con su labor, esto dijo el director de Gestión del Riesgo de Boyacá, Jaisson Carreño. “Los 90 días se trabajó con los 30 carrotanques, eso fue lo que hicimos nosotros coordinar ese ruteo de los carros, revisar para dónde iba cada uno de ellos. La responsabilidad de ese control fue compartida con las alcaldías, la gobernación no podía estar vigilando todos los carrotanques”, reiteró.

Finalmente se refirió al escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Advirtió el ingeniero Carreño que, “operaron en Boyacá que fue lo importante y yo no tengo conocimiento que haya habido algo anormal, ahora, si el contrato tiene sobrecostos o alguna cosa es un tema que le compete a quien contrato, no a nosotros como gobierno departamental. Somos beneficiarios, no pusimos un litro de combustible, no pusimos un operario, simplemente necesitábamos los carrotanques, nos los prestaron y los pusimos a trabajar”.