Medellín empata en Argentina y asegura el repechaje en la Copa Sudamericana

Defensa y Justicia Vs. DIM / Copa Sudamericana

Se jugaba la quinta fecha de la Copa Sudamericana, por el grupo A, Independiente Medellín visitaba a Defensa y Justicia en el Estadio Norberto “Tito” Tomaghello, cancha difícil, donde el equipo colombiano llegaba obligado a sumar para acercarse a la clasificación. Partido muy complicado, que terminó con empate a uno, resultado que dejó al conjunto antioqueño, como mínimo, instalado en el repechaje de los octavos de final, y eliminó a Defensa y Justicia.

Parejo primer tiempo terminó con ventaja para el DIM

La primera mitad inició con el equipo local encima buscando el resultado desde el primer momento. Medellín no lograba afianzarse en el campo, al minuto 13´ una opción muy clara de Nico Fernández, por centímetros no abrió el marcador, Defensa y Justicia seguía intentando, pero no contó con la profundidad necesaria para poder abrir el marcador, ni generar orea opción de peligro.

Fueron pasando los minutos y el DIM logró tener un poco más la pelota, pero fue hasta el 22´ cuando logró abrir el marcador por intermedio de Brayan León Muñiz, un regalo del arquero Cristopher Fiermarin en salida, recuperación alta, le queda al delantero que define a placer para anotar el primero del partido.

A partir de ahí, el equipo colombiano le cedió la pelota al rival y se resguardó. ´El Halcón de Varela´ adelantó las líneas y salió a buscar el empate en el marcador; al 27´ en una gran jugada colectiva, Gabriel Alanís ganó en velocidad y remató al palo del pórtico custodiado por Eder Chaux. No paró ahí, al 31´ una doble atajada de Chaux a Tripichio, que afirmaba al arquero colombiano como la figura de la primera mitad.

El primer tiempo culminó con una escaramuza del DIM que se sacudió y generó un remate de Jhon Vásquez que atajó al primer palo Fiermarin. Por más que lo intentó, el equipo local no pudo lograr el gol que significara el empate en el marcador.

Pálido segundo tiempo, le dio el empate a Defensa y Justicia

Como se esperaba en la segunda mitad, el conjunto argentino salió a buscar el empate en el marcador y la victoria para quedar con vida en la competencia. Sin embargo, el DIM se defendió bien y no sufría el partido; Defensa tenía la pelota, pero no lograba generar opciones de peligro en el arco del ´Poderoso´.

Cuando no pasaba nada en el partido, llegó una jugada inesperada, al 68´ un centro de costado que no representaba peligro, terminó en una confusión de Jose Ortiz que intentó sacarla de cabeza y terminó metiéndola en propia puerta. El cuadro argentino se montó en el marcador y empezó a tener más profundidad.

Al 79′ llegaría la polémica del partido, un centro de Jimer Fory al área y Emanuel Aguilera que la intento sacar de cabeza termina dándole con la mano dentro del área, todos los jugadores del DIM fueron a reclamarle al juez central que no pitó la acción. El VAR tampoco lo llamó y se desestimó la jugada. ¡Increíble, era penal!

Sobre los minutos finales, Defensa buscó el gol de la victoria para no despedirse anticipadamente de la Copa Sudamericana, pero apareció Eder Chaux, la figura del compromiso que impidió que se venciera su arco por segunda vez. El partido terminó con empate a uno en el marcador.

Con este resultado, el equipo argentino quedó eliminado de la competencia a falta de una jornada para el final, estaba obligado a ganar para seguir en competencia. Por su parte, el DIM llegó a 10 puntos y confirmó su clasificación; ahora deberá ganar en la última jornada ante Always Ready para entrar directamente a octavos de final y no enfrentar el Play-Off contra los terceros de la Copa Libertadores.