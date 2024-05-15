Luis Gilberto Murillo asumirá como canciller en propiedad

La página de la Presidencia de la República publicó oficialmente la hoja de vida de Luis Gilberto Murillo como ministro de Relaciones Exteriores en propiedad.

Pese a que en la última semana se había extendido el encargo de Murillo en la Cancillería en reemplazo del suspendido Álvaro Leyva, este miércoles se confirmó que Murillo tomará las riendas del Ministerio dejando de lado la embajada de Colombia en Washington.

Así las cosas, Murillo deberá enfrentar oficialmente temas álgidos en la Cancillería como la elaboración de las libretas de pasaportes. De igual manera, el tema migratorio en el país y las relaciones diplomáticas tensionantes que ha vivido Colombia en los últimos días por cuenta de la guerra en Medio Oriente.

Murillo es ingeniero de minas con especialización en liderazgo del siglo XXI, caos, conflicto y valor. Además, tiene una maestría en Ciencias de la Ingeniería.

El nuevo canciller trabajó en la Gobernación del Chocó y en el Departamento Administrativo de la Presidencia en el gobierno Santos, donde también fue ministro de Ambiente.

Suspensión del canciller Álvaro Leyva

El pasado 23 de abril, la Procuraduría General de la Nación prorrogó por tres meses la suspensión provisional del ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, por las presuntas irregularidades que se presentaron durante el proceso para la licitación de pasaportes.

El canciller había sido suspendido el pasado 24 de enero por el mismo periodo de tiempo por, al parecer, incurrir en dos faltas disciplinarias.

La primera de estas faltas se produjo al declarar desierta la licitación 001 de 2023 “sin tener los fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos”, con lo que pudo transgredir los principios que rigen la contratación estatal. La segunda falta se incurrió al declarar la urgencia manifiesta sin que supuestamente existieran causales para adoptar esa determinación.