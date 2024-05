Petro denunciaría ante la ONU que el Estado no quiere cumplir el Acuerdo de Paz / Mauricio Dueñas Castañeda ( EFE )

Colombia

El presidente Gustavo Petro insistió en que el Estado Colombiano ha incumplido los compromisos entorno a la implementación del Acuerdo de Paz, una situación que según el, debería ser puesta en conocimiento de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Durante la posesión de la magistrada del Consejo Superior de la Judicatura Mary Lucero Novoa en la Casa de Nariño, el jefe de estado aseguró: “Nos va a tocar ir a las Naciones Unidas. Cada tres meses hay que ir. Esto no es un juego. Pero esta vez va a ir el presidente de la República y va a tener que decir: definitivamente el Estado de Colombia no quiere cumplir el acuerdo de paz que firmó. No puedo decir mentiras”.

En este sentido, el presidente insistió en que los acuerdos se han incumplido al igual que la verdad, que estaría

fragmentada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

“La verdad se fragmenta porque si cojo un hecho como El Aro, en donde hay civiles ordenando la masacre, paramilitares haciéndola y militares cuidándola, entonces los militares que estuvieron en convivencia con paramilitares en la masacre van a la JEP, los paramilitares van a Justicia y Paz y los civiles a justicia ordinaria. La verdad se fragmentó y si se fragmenta el proceso investigativo, esa es la piedra angular de la impunidad. Así se hizo la impunidad premeditada y estructurada en Colombia. Si se fragmenta, nunca llegamos a saber la verdad sobre la masacre de El Aro”, afirmó Petro.