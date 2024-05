Hoy se socializa la finalización de la obra de El Malecón

Cúcuta

Cumplida la fecha para la entrega de la obra del Malecón, siguen las críticas al proyecto que al parecer no cumpliría con lo planteado por la anterior administración.

Hoy a partir de las 3 de la tarde se realizará la reunión de finalización de la obra de “rehabilitación y/o remodelación, construcción y embellecimiento del espacio público para uso y tránsito peatonal del Malecón ubicado en la Avenida Libertadores en la ciudad de Cúcuta” un polémico proyecto que superó los 9 mil millones de pesos en inversión y que no cumplió con las expectativas de la ciudadanía.

“Primero ese proyecto financieramente nació mal, porque usa recursos de valorización y establece remodelación de andenes y nunca habla de separador, y la obra del Malecón no es una andén, es un separador entonces son recursos que atañen a la inversión, segundo se fueron $9000 millones de pesos y a mí las obras donde tenga que echar piedra en el piso para embellecimiento, me parece una chambonada, yo creo que con esos $9000 millones de pesos habrían hecho obras pertinentes para la ciudad, porque maticas y triturado en el piso no son obras porque esos recursos lo estamos pagando todos en el impuesto predial unificado” dijo a Caracol Radio el concejal Leonardo Jácome.

Se refirió a los reductores instalados durante los últimos días, que generaron mayores problemas en materia de movilidad en el sector.

“Acabaron con la movilidad en el Malecón, porque la Avenida Libertadores está concebida como una avenida rápida, para descongestionar el centro, pero ya está más congestionada que cualquier vía en el centro de la ciudad, eso es mala planificación en movilidad vial, entonces se tiene que hacer un análisis muy crítico pero no ahora en la construcción, sino lo que viene al futuro, ya esta vía se colapsó y hay que analizarlo con todo el detenimiento, no es que se les chispotee a instalar reductores en todos lados sin evaluar cuál es la pertinencia” puntualizó el concejal.

También hace énfasis en las responsabilidades de la obra, que deben ser asumidas por las diferentes partes.

“Aquí de responder Jairo Yáñez, su secretaria de planeación y quienes autorizaron esa inversión, pero también debe hacerlo el alcalde, que no vaya a poner a pelear a los presidentes de junta o a los líderes, en su saber él debe entender que esa obra no es pertinente y los recursos que se le metieron no eran los que debían incluirse, y que él ya es responsable de esas obras” finalizó Jácome.