El mal estado y las inundaciones imposibilitan el paso por una vía de San Antonio de Prado

La comunidad del corregimiento de San Antonio de Prado, específicamente del sector Los Tanques, está denunciando el grave deterioro de la carretera, que al día de hoy, se encuentra con grietas y con levantamiento de placa.

La principal problemática que esto conlleva es que, cuando llueve, la quebrada aledaña se crece y se desborda por la misma carretera, lo que no solo deteriora más su estado, sino que al mismo tiempo, imposibilita el paso, lo cual también perjudica a la comunidad educativa del Centro Educativo Semillas de Esperanza, que queda al otro lado del daño de la carretera, pues se deben cancelar las clases, o en caso de que la lluvia haya empezado cuando ya estuvieran en clase, esperar a que deje de llover para que los padres de familia y acudientes puedan recoger a los niños.

Así lo detalló Gerardo Ramírez, padre de familia y habitante del sector: “La vía se vuelve intransitable, inclusive los niños no pueden ir a estudiar, ya el carro que los lleva o los vehículos que los llevan no pueden cruzar y ya hemos puesto la situación en conocimiento de varios estamentos y no han hecho absolutamente nada”.

Del daño, ya van años

Según lo expuesto por la comunidad, la afectación vendría desde hace casi 9 años atrás, lo mismo que lleva inaugurado el centro educativo, pero se ha venido agravando con el paso del tiempo. Por esto, han hecho llamados a las entidades y autoridades pertinentes en busca de una solución pronta. Sin embargo, reclaman que aunque han tenido visitas de topógrafos y realizado quejas ante la Junta de Acción Comunal, al Dagrd y a la administración del corregimiento, nunca se ha solucionado el problema ni se ha atendido oportunamente.

Por esto, desde el Centro Educativo Semillas de Esperanza, han expuesto que la situación los tiene afectados tanto en la movilidad como en el desarrollo de las actividades escolares, puesto que han tenido una considerable disminución de estudiantes, que van desde los 2 hasta los 6 años. Por la problemática, los padres de familia han manifestado preocupación y riesgo para la vida de los menores y han optado por retirar a sus hijos de la escuela del sector.

El panorama está en negativo para la comunidad de San Antonio de Prado, pues se ven atados de manos ante una realidad eminente y que con el paso del tiempo empeora. Dicen considerarse abandonados por el Estado y temen que con la época de lluvias que actualmente enfrenta el territorio, los daños puedan ser más graves, de lo que hoy ya se evidencia.