Luis Díaz pudo llegar a Millonarios: Uno de sus técnicos cuenta por qué no jugó en Bogotá

El presente de Luis Díaz con el Liverpool ha sido realmente exitoso, levantando el nombre y categoría de los futbolistas colombianos en el panorama internacional. Si bien su carrera profesional inició en el Barranquilla FC, pocos saben de la historia que lo tuvo cerca de radicarse en la ciudad de Bogotá.

John Jairo el ‘Pocillo’ Díaz, quien fue uno de sus entrenadores en su etapa de formación, para el portal Pulzo, contó la razón de su no llegada a Millonarios. El exfutbolista recordó aquel joven que soñaba con jugar en uno de los mejores equipos del mundo, y conversaciones íntimas que tomaron forma y hoy son una realidad.

Millonarios - Díaz, un destino truncado

“Yo lo tuve dos años conmigo y ahí estuvo en formación. Yo lo iba a dejar en Millonarios, pero no pudimos llegar a un arreglo. Iba a estudiar en una universidad donde yo trabajo. Se lo presenté a Millonarios y hablé con Nicolás García, creo que era el gerente deportivo, de que tenía un muchacho en divisiones inferiores”, expresó Díaz.

Su entrenador de entonces lo presentó en el equipo bogotano para que se probara y con ello fuera evaluada su capacidad técnica, su estado físico y otros aspectos a medir para saber si era apto de hacer parte de la cantera. Él y otros jóvenes de entonces tuvieron el visto bueno del entonces entrenador Ricardo Lunari para probar suerte en la capital.

Sin embargo, esta oportunidad no se dio por temas económicos, ya que el jugador no podía solventar los gastos de su manutención y su familia no contaba con los recursos para enviar a su hijo. Si bien el equipo podía ayudarlo al ser aceptado, el presente económico de la familia Díaz Marulanda no era tan benévolo.

“En la parte económica, sostener a ese muchacho en Bogotá era un dinero grande y Manuel Díaz, ‘Mane’, no lo tenía. Entonces no hubo la posibilidad de tener a ese muchacho aquí porque costaba un dinero mensual para que lo vieran, después Millonarios asumía las cosas”, añadió.

Aunque esta oportunidad no se logró llevar a cabo, el Luis de aquel entonces no renunció a sus sueños y fue consciente de la capacidad que tenía para llegar a la rama profesional del balompié. Para entonces, Pocillo vio con recelo y desconfianza la posibilidad de que esto se hiciera realidad.

“Un día estábamos en reunión con el cuerpo técnico y me dice: ‘Profe, un día no muy lejano, yo voy a ser el mejor jugador del mundo. Voy a jugar en uno de los mejores cinco equipos del mundo y la gente me va a gritar en una final de la Champions, Lucho, Lucho’”, añadió.

Finalmente, Díaz recordó con cierto aprecio y nostalgia aquella respuesta que le dio a su discípulo. “Yo le dije, ‘quite de aquí, hue***, vaya más bien y siga cobrando los tiros libres que dentro de dos días jugamos con Argentina’. Soñaba, soñaba, y miren. Yo creo que no ha tocado techo”, concluyó.