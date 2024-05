Este es el signo más maternal de todo el zodiaco: ¿Se identifica?

El tema de los signos zodiacales y en general la astrología, aunque se trata de creencias basadas en estrellas, posiciones de planetas y demás aspectos del universo, guarda cierto misterio por las predicciones que suelen hacer a las personas nacidas bajo la fecha de cada signo.

No obstante, además de esto, parece que los astros también pueden determinar si las personas son maternales o no, según las características estipuladas por los astros. A continuación, le contamos cuáles son los signos zodiacales más maternales y los que no lo son.

¿Cuáles son los signos zodiacales más maternales?

Cáncer:

Regido por la Luna, este signo de agua se caracteriza por su sensibilidad, empatía y gran capacidad de cuidado. Las madres Cáncer son intuitivas, protectoras y devotas a sus hijos. Crean un hogar cálido y acogedor donde sus hijos se sienten seguros y amados.

Piscis:

Otro signo de agua, Piscis es conocido por su compasión, amabilidad y naturaleza soñadora. Las madres Piscis son pacientes, comprensivas y tienen una fuerte conexión emocional con sus hijos. Son madres creativas e imaginativas que fomentan la expresión artística y la espiritualidad en sus hijos.

Virgo:

Este signo de tierra se distingue por su practicidad, organización y sentido de responsabilidad. Las madres Virgo son atentas a las necesidades de sus hijos y se esfuerzan por brindarles un ambiente estable y saludable. Son madres dedicadas que se involucran activamente en la educación y el desarrollo de sus hijos.

Leo:

Las madres Leo son cálidas, cariñosas y llenas de energía. Son protectoras de sus hijos y les brindan mucho amor y atención. Son madres entusiastas que fomentan la creatividad, la confianza y la autoexpresión en sus hijos.

Libra:

Este signo de aire se caracteriza por su diplomacia, equilibrio y sentido de la justicia. Las madres Libra buscan crear un hogar armonioso y pacífico para sus hijos. Son madres justas y razonables que fomentan la comunicación abierta y el respeto mutuo.

Signos que tienden a ser menos maternales

De acuerdo con un artículo publicado en el portal web de TiempoX, así como existen signos que tienen esta vocación o instinto paternal, hay otros que, por el contrario, no buscan tener hijos o sus intereses son completamente ajenos a esto. Estos son los que no son tan maternales:

Aries:

Las personas nacidas bajo este signo siempre están en búsqueda de algo entretenido y que los permita estar en constante movimiento. Esta es una de las principales razones por las que tener un hijo puede llegar a cambiar sus planes, puesto que tienen poca paciencia y esto solo les causaría molestias en su vida y un desafío que no les gustaría tener.

Acuario:

Predecir a los Acuario es bastante complicado, ya que suelen está en búsqueda constante de cambios para siempre hacer las cosas diferentes. Por esta misma razón es que le suelen tener miedo al compromiso, aspecto que va de la mano con el hecho de no querer tener hijos, primordialmente por esto y segundo porque le cortaría la independencia que tanto anhelan.

Géminis:

Aunque se trata de personas muy dispersas, les encanta estar en constante actividad y cambian de idea todo el tiempo. Razón por la cual es uno de los signos que probablemente menos quieran tener hijos. No se sienten capaces de cuidar a otro ser y simplemente no tienen la vocación para esto.