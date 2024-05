Conozca los cortes de energía este martes 14 de mayo en el Atlántico

Este martes 14 de mayo, la empresa Air-e anunció que adelantará labores técnicas en algunos circuitos de Barranquilla, Soledad y Malambo.

Los trabajos en las redes de media tensión se desarrollarán de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, para lo que se requerirá suspensión del servicio de energía en:

BARRANQUILLA

Circuito Centro 11: Barranquilla: El Bosque, Evaristo Sourdis, Buena Esperanza, La Ceiba, Cuchilla de Villate, Pumarejo y Ciudad Modesto.

Circuito Macarena: Barranquilla: San Luis, Villas de San Pedro II, Santo Domingo de Guzmán, Las Américas; y de la carrera 3B1 a la carrera 3E entre calles 52B y 54E.

Circuito 20 de Julio: Barranquilla: Alboraya, La Magdalena, José Antonio Galán, El Campito, Buenos Aires, Las Palmas (entre calles 33 y 36B entre carreras 8 y 11 y entre calles 34 y 37C de la carrera 4 a la 7B), San Nicolás (entre calles 41A y 42 de la carrera 3 a la 4) y La Victoria (entre las calles 38B y 42 entre carreras 8E y 11).

Circuito Pasadena: Barranquilla: Pasadena, Simón Bolívar (entre calles 17E y 18 entre carreras 7 y 7B). Soledad: Primero de Mayo, La Rivera, Villa Sofía, Las Margaritas, Los Mangos, Salamanca, El Triunfo, Centenario, Cruz de Mayo, Hipódromo (entre calles 19 y 23A entre carreras 26 y 33A) y El Porvenir (entre calles 15 y 18 entre carreras 27 y 30).

En otros sectores de Barranquilla, Air-e trabajará en mantenimiento y cambio de postes: de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. en la calle 44 con carrera 41 (El Rosario), de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. en la carrera 5A con calle 51 (Siete de Abril), y de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. en la carrera 82B con calle 112A (Las Flores).

SOLEDAD

Circuito Caracolí 5: Soledad: Los Almendros, Los Almendros Etapa 3. Galapa: Los Carruajes, Manga de Pital, La Florida, Barrio Arriba, Centro, El Carmen, San Roque, Paraíso, San Antonio, Los Almendros, Gerlein, Barrio Abajo, Camagüey, Las Mercedes, carrera 21a (Trocha Galapa - Soledad), sectores y fincas aledañas a la carretera El Anon.

Circuito Veinte de Julio 14: Soledad: Estadio, Urbanización Nuevo Horizonte, Los Rosales, Nuevo Milenio, Terranova II, Villa Carmen I Etapa, Villa Carmen II Etapa, Villa Linda Murillo y Villas del Portal.

MALAMBO

Circuito Malambo 7: Malambo: El Concorde, La Popa, Centro, San Jorge, calle 4 con carrera 1H. Soledad: entre calles 18 y 19 de la carrera 1 a la 2 y sector Aeropuerto Ernesto Cortissoz.

OTROS MUNICIPIOS

Respecto a la programación en los municipios, la compañía informa que los trabajos eléctricos para mantenimiento y poda de árboles se realizarán de 8:45 a.m. a 6:00 p.m. en la vía Patilla - Manatí con kilómetro 5.6 (Monte Visión); en Soledad de 7:15 a.m. a 6:00 p.m. en la carrera 47 con calle 18A (La Rivera); y de 7:30 a.m. a 5:45 p.m. en Sabanalarga a 3 kilómetros de la Subestación Sabanalarga, El Salto.

En el barrio Barahona avanzarán las obras de remodelación de redes eléctricas en la carrera 5B con calle 18, en el municipio de Baranoa, de 6:30 de la mañana a 3:30 de la tarde.

Por último, en la calle 12 con carrera 5A, del barrio El Bajito en Puerto Colombia se cambiarán postes de 8:20 de la mañana a 6:00 de la tarde.