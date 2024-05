Así se hacen los golpes de estado blandos. Fascistas seduciendo ingenuos: Petro sobre Gury

Medellín, Antioquia

A través de una publicación en su cuenta de la red social X, el presidente Gustavo Petro se refirió al concejal de Medellín, Andrés el ‘Gury’ Rodríguez, como uno de los políticos que busca convocar a un golpe de estado.

El mandatario hizo la publicación señalando que esos son los políticos que no ha tenido en cuenta el senador Humberto de la Calle, quien ha manifestado que no considera que haya nadie con alguna significación que desee tumbar al presidente.

“Estos son los políticos insignificantes que olvida Humberto de la Calle. Así se hacen los golpes de estado blandos. Fascistas seduciendo ingenuos”, se lee en su publicación.

Estos son los políticos insignificantes que olvida Humberto de la Calle. Así se hacen los golpes de estado blandos. Fascistas seduciendo ingenuos. pic.twitter.com/TZKKE5VRFY — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 13, 2024

Junto al texto, el mandatario publica un fragmento de entrevista del concejal con el periodista antioqueño, Roger Vélez, donde hablan de la Mesa de Unidad Nacional que está convocando el corporado de Medellín, con el fin de que, desde la oposición, se unan fuerzas para que el presidente Petro sea investigado por diferentes asuntos.

“Es que no hay democracia, es que el tipo si fuera sensato renunciaría. Ya la democracia está destruida, ahora hay que restablecer el estado de derecho, eso es todo. ¿Y cómo se restablece?, con una mesa, esa mesa determina el futuro de Colombia”, dice el concejal en la entrevista.

Pero esta no fue la única publicación de Petro haciendo alusión al ‘Gury’. Horas más tarde, el presidente volvió a referirse al concejal como “un servidor público en actitud abiertamente sediciosa, rompiendo la constitución y exaltando un golpe. El concejal Gury es un político. El presidente es el mando constitucional de toda la fuerza pública por orden del pueblo” y en el mismo trino citó la cuenta de la Fiscalía General de la Nación.

Este es un servidor público en actitud abiertamente sediciosa, rompiendo la constitución y exaltando un golpe. El concejal Gury es un político. El presidente es el mando constitucional de toda la fuerza pública por orden del pueblo.@FiscaliaCol pic.twitter.com/8rxBMK2Dku — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 13, 2024

¿Qué respondió el concejal?

Ante la publicación del presidente Petro, el concejal respondió a través de su cuenta de X comparando el gobierno del presidente Petro con el del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, contra quien lideró el proceso de revocatoria de mandato.

“¿Insignificante? Esa es la estrategia de los gobiernos como el suyo y el de @QuinteroCalle que en su momento nos llamó pelagatos, intentan apagar los incendios originados de la corrupción de sus gobiernos minimizando la oposición. A su gobierno no le cabe un escándalo más de corrupción, partiendo de la financiación de su campaña, su ilegítima elección, los escándalos de corrupción de su hijo, y ni que hablar de la presunta alianza corrupta de su gobierno con politiqueros para comprar votos en el congreso, esto con el interés de aprobar sus nefastas reformas. No nos quedó grande enfrentar el corrupto gobierno de @QuinteroCalle, tampoco nos quedará grande defender nuestra amenazada democracia de sus iniciativas dictatoriales”, escribió.

El ‘Gury’ ha insistido que el presidente debe ir a un juicio político y responder por temas relacionados con su campaña y sus propuestas de reformas.

La mesa

El concejal ‘Gury’ Rodríguez aseguró, en la entrevista realizada con el periodista Roger Vélez, que esta semana dará a conocer avances en la Mesa de Unidad Nacional que está convocando, en la que espera que participen ex presidentes, congresistas en oposición, líderes sociales, líderes gremiales, líderes empresariales, entre otros.

“Es un presidente ilegítimo, o sea, ¿por qué es tan difícil de aceptar que el tipo violó la Constitución Política de Colombia?. Es así, el tipo sobrepasó los topes de campaña, recibió plata del narcotráfico, hoy quiere acabar con la salud y con todo lo que funciona, para instalar un modelo marxista que no funciona, porque eso no funciona. La premisa es: yo no voy a vivir en Venezuela, cueste lo que cueste, yo no quiero vivir en Venezuela, yo no negocio mi libertad”, señaló el concejal en la entrevista.