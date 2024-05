Policía, madre y líder de un Grupo de Operaciones Especiales en Cartagena

Madre de dos hermosos hijos, la subintendente Aurora Romero Suarez, se levanta todos los días con el firme propósito de servir a Dios y la Patria, a cargo tiene una escuadra del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), en el que ha logrado importantes resultados para la seguridad y convivencia de los Cartageneros.





Más de 10 motocicletas de alto cilindraje patrullan las calles de la ciudad día y noche, al frente de este grupo, la subintendente Aurora imparte consignas por el radio de comunicaciones con el fin dar resultados que favorezcan a la seguridad ciudadana.

“Todos los días manejamos un horario diferente, por lo tanto, debo ser muy organizada en las responsabilidades del trabajo y mis obligaciones en el hogar”, precisa la Subintendente Aurora Romero.

Con su equipo de trabajo ha logrado 18 capturas por tráfico de estupefacientes, 15 capturas por porte ilegal de armas, una captura por homicidio, más de 5 mil dosis de alucinógenos incautados y participado en más de 100 procedimientos policiales.

“Para mí es un orgullo ser comandante de este grupo y no niego que me ha tocado duro, porque entrar en un grupo de choque donde se requiere fuerza y que llegue una mujer a liderar, no es fácil”, sostuvo.

Y añade: “El procedimiento más difícil que he tenido que afrontar es la captura de una madre dedicada al tráfico de estupefacientes, sus hijos lloraban para que no la esposáramos, ver esa escena me quebró, pero debí cumplir con mi deber”, comentó entre voz entrecortada.

El éxito de esta valiente madre, es su acumulada experiencia con 15 años en la institución y haberse graduado como tecnóloga en contabilidad y finanzas, ingredientes que se suman para actuar de forma eficiente ante las adversidades.

“Yo seguiré en el grupo hasta que mi Dios y el mando institucional lo permitan, muy contenta con mi trabajo, aportándole a la Policía y la ciudadanía”, finalizó.