“El abrazo de las madres me ayuda a cuidar la vida”: Petro

Colombia

El Presidente Gustavo Petro se unió a la celebración del Día de las madres y aprovechó para enviar un mensaje a las mamás del país, asegurando que son un motivo para tener “más fuerza”.

A través de la red social ’X’, el mandatario aseguró: “¡Feliz Día de la Madre! Lo que más fuerza me da en esta lucha difícil es cuando mi mamá me abraza, cuando me abrazan tantas madres en las calles y en las plazas”.

El jefe de estado también aseguró que las madres lo llevan a “cuidar la vida”.

“Ese abrazo viene de las cuidadoras de la vida. Su abrazo me ayuda a cuidar la vida. ¡Vivan las madres de Colombia por siempre!”, añadió.

La primera dama de la nación, Verónica Alcocer, se sumó a este mensaje y agradeció a las madres que son fuente de paz y generosidad por iluminar el camino.

”Feliz día a todas las madres colombianas! Gracias por ser esa fuente de paz, valentía y generosidad, por iluminar nuestro camino con su sabiduría, y por enseñarnos el verdadero significado del amor y la bondad. Ser madre es un privilegio de vida y esperanza. 💖🌸🇨🇴“, aseguró.

