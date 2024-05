Lo que le regalarán en Boyacá a las madres en su día

Boyacá

En Colombia, el Día de la Madre se celebra tradicionalmente el segundo domingo de mayo, coincidiendo este año con el día 12. Esta festividad se estableció con el objetivo de honrar y reconocer el importante papel que desempeñan las madres no solo en el hogar, sino también en la sociedad. Se ha convertido en la oportunidad perfecta para expresar gratitud y aprecio hacia la figura maternal.

En Caracol Radio, se realizó un ejercicio de preguntar a la gente cómo planeaban celebrar el próximo domingo el Día de la Madre y en qué consistirían los detalles para sorprenderlas. Gran parte de las respuestas coincidieron en invitaciones para disfrutar de almuerzos y compartir tiempo ameno en familia; cumplidos materiales relacionados con los gustos personales de ellas, serenatas, entre otras cosas.

“Este día es importante justamente porque más allá de la celebración y los regalos materiales, lo realmente significativo es la unión familiar y el compartir, que es precisamente lo que haremos mi familia y yo este 12 de mayo”, dijo uno de los encuestados. Otra persona mencionó: “Mi hijo de 10 años me regala manualidades hechas por él mismo en papel y marcadores, ¡sus detalles me enternecen enormemente!”. Una madre de familia indicó: “Mis hermanos y yo hicimos una vaquita para sorprenderla con mariachis”. Otras ideas incluyeron: “La idea es invitarla a un almuerzo o cena en el restaurante que ella desee” y “considero que es más adecuado regalarle ropa que flores, ya que es algo que le será más útil”. Estas son algunas de las afirmaciones que expresó la comunidad con emoción y expectativa. Lo ideal es elegir un detalle que sea significativo para ellas. Que el amor y la honra se refleje no solo este día, sino todos los del año.