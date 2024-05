La alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, denuncia amenazas contra su vida

Ibagué

Tomó por sorpresa a la ciudadanía ver a la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, con un chaleco antibalas durante la inauguración de los campeonatos interclubes de Voleibol y Basquetbol en el Coliseo Mayor de Ibagué, evento que se desarrolló en la noche del viernes, pero pasaron unos minutos de su discurso para que todo quedara claro.

“No permitan que nadie les robe sus sueños, hay muchos que quieren robarnos los sueños, a mi me quieren quitar hasta la vida, ¿pero saben algo? No me van a quitar la esperanza de seguir transformando la ciudad y por eso hoy los invito a levantarnos con orgullo en esta tierra tan maravillosa que es Ibagué, aquí están los campeones más grandes de esta ciudad, aquí están los futuros gobernantes de Ibagué”, aseguró Johana Aranda.

Precisamente en medio de su intervención, Aranda aseguró que le quieren quitar la vida, frase que dejó perplejos a los asistentes a este evento masivo, pero adicional a esta aparición con este elemento de protección, sucedió lo mismo en todas las actividades que hasta el momento ha desarrollado este fin de semana.

Por ejemplo, en el recorrido que hizo en el sector del Cañón para hacer la evaluación de los daños ocasionados por el aumento de las lluvias, se le observó a la mandataria local con un refuerzo de su seguridad a su alrededor, además de un chaleco antibalas debajo de una prenda de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres.

Hasta el momento no hay pronunciamiento oficial de la Policía Metropolitana, tampoco si existe o no información de inteligencia de algún tipo de amenaza que aumente el nivel de riesgo para la mandataria local y su círculo más cercano.

Por ahora, se espera que las autoridades entreguen detalles de lo que está sucediendo con la seguridad de la mandataria local, además si se va a incrementar el número de efectivos que cuidan de su vida y de los integrantes de su familia.

Johana Aranda fue elegida alcaldesa de Ibagué el pasado 30 de octubre del año 2023, es militante del Partido Centro Democrático y desde su campaña ha sido una mujer de linea fuerte contra los grupos armados y las organizaciones delincuenciales que operan en la ciudad, sobre todo ha liderado una lucha frontal contra el flagelo del microtráfico.