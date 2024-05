Gremios productores y de transporte destacaron la importancia de habilitar Pacífico 1

Antioquia

En un recorrido por las obras de infraestructura vial Pacifico 1, 2 y 3, del cual Caracol Radio hizo parte, se reunieron los directores de dichas concesiones, el gremio de volqueteros, de transportadores y de apoyo a la agricultura colombiana, entre otros, para visualizar el desarrollo de este proyecto y los tramos aún faltantes, ubicados en la concesión Pacífico 1 específicamente en la Unidad Funcional 2, y de algunos tramos pendientes para la construcción de la doble calzada no ejecutada por el Invías.

En dicha reunión se resaltó el impacto que han tenido las obras ya finalizadas y se instó al gobierno nacional para que envíe los recursos faltantes para la entrega total del proyecto, el cual definieron como un propósito de conectividad nacional.

Al respecto, esto dijo Nidia Hernández Jiménez, presidenta de la Federación Colombiana De Transportadores De Carga Por Carretera: “Tenemos tres proyectos que están interconectados y que nos están facilitando todo el tránsito de carga desde la costa Caribe hacia el Pacífico. Eso obviamente genera rendimiento en tiempos, en costos. ¿Por qué? No solamente es el costo en peajes, que obviamente es lo que la gente primero se fija, dice, claro, están pagando unos peajes más altos, pero estoy haciendo, digamos, lo estoy haciendo en menor tiempo. Si Pacífico 1 no se resuelve, pues obviamente nos limita la movilidad y la conectividad con las otras regiones”.

Este corredor impacta a más de 30 municipios de los departamentos de Antioquia, Caldas y Risaralda, y en total suman 292,7 km de carretera en su conjunto. Se espera que enlace los puertos de Buenaventura con el Urabá optimizando los tiempos de desplazamiento de usuarios y transportadores de todo el país. Con una inversión de $7,1 billones de pesos, estas concesiones han realizado obras estrategias como los túneles dobles de Sinifaná y Amagá, el túnel doble Mulatos de 2,5 km, el Túnel Tesalia, entre otros. La obra Pacífico 2 fue habilitada desde el 2021, y Pacífico 3 finalizó su construcción en el 2023.

La Agencia Nacional de Infraestructura indicó que, en julio de este año, Pacífico 1 deberá culminar las obras necesarias para la entrega de la Unidad Funcional 2 o iniciará un proceso sancionatorio a la concesión.

Sobre los tramos que faltan en la concesión Pacífico 1 y la responsabilidad del gobierno nacional, esto dijo el señor Mauricio Millan Drew, director de la concesión Pacifico 1: “El corredor, más que la concesionaria, tiene unos temas pendientes por definir por parte del gobierno, que son, por un lado, unos tramos que el gobierno no entregó dentro de la concesión para su construcción y que deben construirse, y lo segundo es que por las condiciones particulares de geología de Pacífico 1, se requieren unos túneles adicionales que no están contemplados en el contrato. La ANI básicamente considera que sus prioridades de inversión son otros temas, todavía no ha definido una estructura financiera que permita realizar estas obras adicionales”.

Por último, los diferentes gremios de transporte esperan la finalización de este proyecto de alto impacto nacional en materia de competitividad, conectividad y desarrollo, que, según indican los directores de las concesiones, también generan progreso a en las áreas rurales por las que cruzan.