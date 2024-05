El negocio de lo usado en pleno centro de la ciudad de Cúcuta

Cúcuta

En el parque Antonia Santos en pleno centro de la ciudad de Cúcuta se ha popularizado la venta de prendas de segunda mano. Este es un negocio que se ha hecho más atractivo con el paso de los meses con la llegada de más compradores.

María Natera Álvarez es una de las comerciantes que diariamente exhibe la ropa sobre una infraestructura metálica para que los clientes que pasan por el lugar puedan tener acceso a las prendas de vestir.

“Me va bien gracias a Dios. Los clientes las traen para acá, personas que ya no la usan, personas que ya no se la colocan, la traen para acá la negocian con nosotros y nosotros se la compramos y tenemos muchos clientes que vienen”.

“Hay pantalones de $10.000 pesos, hasta $8.000, hay camisas de $2.000 o $5.000, así como también vendo cosas a mil pesos”.

Sobre el proceso de limpieza explicó que “aquí me llega sucia, yo me la llevo a casa, yo no vengo los miércoles a trabajar porque la lavo, y bajarla los jueves con la mercancía limpia, y eso les gusta a los clientes”.

Señaló que venden pijamas, ropa para trabajar, ropa para salir “y hasta ropa para el día de la madre, han venido a comprar, si se llevan mucho, incluso zapatos, y hasta vestidos de 15 años. Los zapatos de niño, caballeros, y mujeres”.

Resaltó que muchos de los compradores vienen de algunos pueblos o municipios cercanos con vocación agrícola “para no dañar su ropa, vienen a buscar ropa para trabajar, los mecánicos, los zapateros, los mineros, personas así”.

Dice que regatea con los clientes, advirtiendo que algunos llegan con menos dinero y aun así accede a lo que tienen las personas en sus bolsillos. Concluyó que las ropas deben llegar en buenas condiciones para su compra y además insistió en que esto es una economía naranja, debido a que esto reduce el gasto de ropa y el consumo logrando reciclar las prendas de vestir.