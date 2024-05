Docentes provisionales protestaron frente a la Alcaldía de Cúcuta

Cúcuta

Los docentes provisionales de la ciudad de Cúcuta protestaron frente a la Alcaldía de Cúcuta exigiendo diálogo con el primer mandatario municipal para exigir alternativas ante la falta de empleo.

Solicitan la habilitación del Sistema Maestro en la ciudad con el fin de poder acceder a la asignación de plazas que presuntamente se estaría haciendo en algunos casos de manera irregular.

“Ya llevamos cinco meses esperando que la Alcaldía de Cúcuta se apersone de nuestro caso, somos 700 maestros que salimos porque no pasamos el concurso docente, pero entramos al retén social, se convocaron y no salieron favorecidos en él, no sabemos si las -ías estuvieron pendientes del proceso. El Ministerio de Educación emite una circular donde se establecen unos ítems que deben seguir los entes territoriales, y aquí en la ciudad de Cúcuta no se ha hecho. Lo que queremos es una mesa técnica para llegar a un acuerdo y ver las probabilidades de nombrar algunos de los docentes que están con necesidades” dijo a Caracol Radio Linda Cabrales, representante de los docentes.

La administración municipal dio inicio de manera inmediata a las mesas de trabajo para buscar alternativas laborales en acompañamiento de las autoridades departamentales.

“Lo que se ha hecho es un escenario meramente de mediación donde escuchamos las necesidades de los docentes y nos sentamos a buscar alternativas, sin generar falsas expectativas, sino mirar realidades, ver qué alternativas tenemos desde la administración municipal, acudiremos seguramente al escenario departamental, para que entre todos busquemos posibles soluciones, con el sector privado, el sector empresarial” aseguró Daniel Franco, secretario privado de la Alcaldía de Cúcuta.

Se espera el próximo martes la participación de los docentes en el Concejo de Cúcuta en los diálogos del Plan de Desarrollo Municipal.