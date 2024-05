Análisis: ¿Es la ponencia en el CNE un “golpe blando” al gobierno Petro?

En Hora 20 hicimos el análisis a la polémica política del día: el discurso del Presidente y su reacción ante el anuncio de la ponencia en el CNE que pide formular cargos a Petro y Ricardo Roa por posible violación de topes en la campaña presidencial y fuentes de financiación prohibida.

A continuación le contamos lo que resultó en el debate sobre lo que viene para el gobierno, la investigación y las dudas sobre la financiación de la campaña.

Esta es la opinión de los panelistas:

María José Pizarro

Inicialmente, la senadora de la república por el Pacto Histórico, dijo que está en desarrollo una guerra jurídica, “acá ya está en marcha, estamos asistiendo a eso por decisiones que se toman”. Señaló que, en el tema relacionado con el CNE, ellos no tienen competencia para investigar al Presidente, pero sí a la campaña y quienes hacían parte de ella”.

También comentó que tiene que quedar claro que nadie eludiendo requerimientos de la justicia, “lo que planteamos es que, si hay principio y garantía de imparcialidad que dé garantías en el proceso y solo hablando de Prada, que es excongresista para eludir el fuero de la Corte y que hoy es llamado a juicio por fraude procesal y lidera investigación contra Petro, pues no hay ninguna garantía de transparencia y equilibrio en la investigación”.

Reiteró que el único que puede destituir o investigar al presidente es la comisión de acusaciones y los únicos que destituyen es un juez penal y una investigación del juez que es la comisión. Sobre el llamado a la movilización, dijo que lo que hace el Presidente es llamar a la ciudadanía para que se respete la voluntad popular.

Luis Felipe Henao

Por su parte, el abogado, exministro de Vivienda y columnista en El Tiempo, mencionó que todavía falta mucho tiempo para que se tome una decisión y remarcó que para que esto ocurra se necesitan seis votos, “si uno analiza cómo está el CNE, puede haber mayoría 5-3, con lo cual, faltaría un voto”. Dijo que el presidente Petro, por el origen del CNE, ataca el origen político para deslegitimar la institución, “eso genera mayor polarización, pero la narrativa del Presidente no nos puede llevar a la impunidad”.

Resaltó que no se puede generar la narrativa de que el CNE, la Fiscalía o el mismo Consejo de Estado no pueden investigar al Presidente, “si hubo irregularidades, debe asumir responsabilidades políticas”, con lo cual, explicó que el CNE tiene competencia para investigar si una campaña cumplió o no con topes, “pero no puede investigar al Presidente, aunque sí debe compulsar copias a la Comisión de Acusaciones para que lo investigue”.

Jose Guarnizo

El periodista, escritor, cofundador y director general de Vorágine, afirmó que se necesita un escrutinio a la campaña de Petro, “Hay un montón de situaciones no aclaradas y de asuntos que no están claros. De cara a la ciudadanía debe aclararse”. También destacó que el CNE debe investigar a la persona jurídica de la campaña y ellos no pueden hacer nada que la Constitución no le permita, “uno puede ver falta de garantías, que perfectamente la campaña puede alegar”.

Destacó que no es el momento para hablar de un golpe blando, “no solo porque apenas hay una ponencia y no hay nada de fondo, sino porque pueden existir debates jurídicos frente a procedimientos concretos que se desarrollen dentro del proceso”.

Nicolás García

Por último, el exgobernador de Cundinamarca, dijo que en la siguiente sala del CNE puede que la ponencia sea de archivo, se cambie y salga otra votación, “recordemos que hemos visto cómo han llegado procesos y presidentes han resultado absueltos”. Dijo que se debe invitar al respeto por las instituciones, confiar en su papel y en las garantías que ofrecen.

Reviva el programa completo a continuación: