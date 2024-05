Denuncian por presuntas estafas y faltas de pago a Credicars, local automotriz de Medellín

Medellín, Antioquia

Al Centro Comercial Automotríz de Medellín, Movicentro, ya le han llegado varias denuncias y reclamaciones por presuntas estafas y falta de pagos en la compraventa de autos de Credicars, negocio ubicado en el local 39 del establecimiento.

De acuerdo a las denuncias, Luz Janeth Lopez Tabares, dueña de Credicars, ha incumplido con los acuerdos de compraventa establecidos con los clientes, pues según lo que exponen, miente en el proceso y con excusas esquiva las fechas de pago.

El spark de la discordia

Diana Marcela Moreno es una de las afectadas que manifestó a Caracol Radio sentirse desesperada por cómo va el proceso de la venta de su Chévrolet Spark GT; vehículo que entregó el 29 de agosto de 2023 y a la fecha, no recibe la totalidad de los dineros pactados.

El precio que se estableció por el carro fue de 27′500.000, que entre descuentos por la gestoría del local, supuestos arreglos y comisiones, quedó en 14′950.772 dejado en constancia por papel firmado.

El principal problema fue que el carro tenía una prenda con una deuda de 8 millones de pesos, situación que era de conocimiento tanto para Diana la vendedora, como para Janeth, la gestora de Credicars.

Según la afectada, para noviembre de 2023 , Janeth le indicó que ya había pagado la prenda y que había una persona que había pisado el carro con 1 millón de pesos y que estaba a la espera del total del desembolso. Sin embargo, a Diana, le llegó un mensaje por redes sociales en diciembre donde otra mujer, que pidió proteger su identidad, (por lo que la llamaremos Susana), le pedía contacto urgente con la dueña del vehículo, pues tenía algunos problemas.

Diana Moreno expuso en conversación con Caracol Radio que al compartir el mensaje con la vendedora de Credicars, ella le pidió que la bloqueara e hiciera caso omiso al mensaje: “Yo le digo a Janeth que qué pasa, que quién es esa señora que está diciéndome que me necesita urgente. Ella me dice no. Ella es la que va a comprar el carro, o sea, el papá, y la verdad ya se quiere echar para atrás. No le contestes. Me dijo así, no le contestes, bloqueala y dile, y mándame un mensaje diciendo que no quieres tener ningún trato con ella, pues que no quieres, que para eso estás pagando una gestoría. Entonces yo hago eso, digamos, en mi ignorancia o inocencia”.

Susana, por otro lado, hija de quien compró el Spark a Credicars, la estaba buscando pues reclamaba rapidez con el trámite de entrega del vehículo, que denunció, no había sido entregado con la excusa de que aún no se levantaba la prenda. Sin embargo, Susana y su papá no habían pisado el negocio con 1 millón de pesos, como le había comunicado Janeth a Diana, sino con 19 millones en efectivo, cifra suficiente para pagar la deuda en Chevy Plan y seguir con el proceso de compraventa que firmaron.

No obstante, la prenda nunca fue pagada, aunque desde Credicars aseguraran que sí; según las averiguaciones de las implicadas, lo que tardó y dificultó mucho más el proceso, tanto, que para 2024, Diana seguía sin recibir su dinero y Susana y su padre, sin recibir su vehículo.

A Susana le ofrecieron recibir como medio de pago un Twingo y un excedente de 2 millones de pesos para el 30 de abril, fecha que no se cumplió en pago.

De acuerdo a la denuncia de Diana, Janeth le entregó 10 millones de pesos porque “la veía muy preocupada” y al otro día, fecha en donde le consignaría el restante, le comunicó que tenía la cuenta embargada por lo que no podía hacer movimientos bancarios.

Ambas mujeres, en la incertidumbre de sus deudas, se comunicaron y unieron versiones. Por lo que para el 29 de febrero, Diana Moreno se reunió con la gerencia de Movicentro y Janeth López para firmar un acuerdo de pago a nombre de Credicars, con fecha límite al 27 de marzo por la cantidad restante, 4.950.772 pesos, al día de hoy no ha recibido el dinero.

Otros casos

En Caracol Radio conocimos otro caso adicional, de compra de otro vehículo en el mismo local de Movicentro. Según la denuncia anónima, después de que entregaran el dinero, les comunicaron que la empresa estaba embargada y que les ofrecen como alternativa un pago mensual de 1 millón de pesos durante 2 años para condonar la deuda.

El afectado ya inició un proceso legal con abogado, al igual que Susana y la idea está dentro de los planes de Diana.

En los tres casos, las personas expresan que tienen referencias negativas del local y de la persona a cargo, Luz Janeth López, a quien contactamos y nos expresó que no tiene ningún problema legal, ni intenciones de robo y que con las acusaciones pensaría en demandar a los implicados por daño a su buen nombre. Nos intentamos comunicar para una entrevista y nos dejó de contestar.

¿Qué dice Movicentro?

El Centro automotriz funciona como una copropiedad, con 160 propietarios y 211 unidades de negocio, que arriendan de forma independiente a externos del establecimiento y la administración, por lo cual, Movicentro no tiene la potestad legal para poder impedir que continúen las actividades comerciales.

Sin embargo, desde su gerencia indicaron que no solo están notificados de los casos, sino también hacen el acompañamiento y asesoría con el proceso para intentar llegar al cumplimiento de acuerdos de pago, adicional de la suspensión de beneficios al local comercial.

Así lo detalló el gerente de Movicentro, Luis Fernando Ruíz: “Nosotros les quitamos esos beneficios para generar una presión para que ellos se pongan al día con nuestros clientes. Nosotros tenemos una página web que a Janet, pues a la marca CrediCars, también la sacamos de esa página web, también como un poco llamándole la atención y diciéndoles si están haciendo las cosas bien, no pueden estar en este sitio exhibiendo sus vehículos”.

Por ahora, la situación sigue dejando en el limbo a los implicados que hacen un llamado a prender las alarmas, pues el local sigue operando con normalidad: “O sea, ella sí está haciendo más negocios y eso es lo que realmente me angustia, que más personas estén pasando por eso, porque es que son los ahorros de uno”, expresó Diana Moreno.

La investigación hecha por Caracol Radio sigue abierta a disposición a la vocería de la acusada u otras versiones o testimonios que puedan surgir.