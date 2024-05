Por corte de energía en Segovia y Remedios, EPM solicita no utilizar plantas eléctricas

Antioquia

EPM informó que este martes 07 de mayo, entre las 8:30 am y las 4.30 p. m., realizará un corte del fluido eléctrico en las poblaciones de Segovia y Remedios, tanto en el área urbana como la rural. La compañía de servicios pretende adelantar trabajos en las redes de conducción en esas poblaciones del Nordeste de Antioquia.

La empresa indica que la intención es poder construir tres nuevos kilómetros de la red eléctrica, para lo que contará con unos 300 empleados, que, además, le harán mantenimiento a las subestaciones de las dos poblaciones como la reparación de redes deterioradas para garantizar el buen funcionamiento del servicio.

Debido a la cantidad de personas, EPM le hace una solicitud a la población tanto del área residencial, pero en especial a las empresas mineras de la zona para que se abstengan de utilizar plantas eléctricas mientras dure el corte de energía.

Lea también:

Cifra de casas afectadas en Montebello se elevó a 50 y hay 163 personas damnificadas

Corantioquia pide a la UNGRD claridad de lo que debe hacer para recibir los recursos

“Ya que pueden generar retornos de energía y poner en riesgo al personal que estará laborando sobre las redes, subestaciones y demás elementos utilizados en la prestación del servicio de energía eléctrica a la comunidad. Igualmente, se solicita a la comunidad no manipular elementos de la red eléctrica, ya que al hacerlo se pueden generar accidentes a la comunidad y al personal vinculado y contratista que desarrolla la intervención”, solicitó en un comunicado.

Recomendaciones

Para estas labores que serán bastante prolongadas, EPM recomienda a las personas cargar por completo el celular, además, utilizar elementos de comunicación que no requieran la energía como radios, teléfonos fijos no inalámbricos. También debe abastecerse de agua y comida no perecedera. Se debe planificar el uso de los enfriadores y el hielo para extender la refrigeración de los alimentos. Y finalmente, se recomienda desenchufar los electrodomésticos y los dispositivos electrónicos para evitar sobrecargas de energía o daños por sobrecargas de energía. Recuerde que la nevera o el refrigerador se deben mantener conectados.