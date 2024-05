Millonarios recibe al Bucaramanga buscando pasar el trago amargo de la Libertadores

Millonarios recibe al Atlético Bucaramanga este domingo en el estadio Nemesio Camacho El Campín, a partir de las 8:00PM, por la tercera fecha del Grupo A de los cuadrangulares finales del fútbol colombiano. Los azules buscan su segundo triunfo en el grupo y dejar atrás la mala participación en la Copa Libertadores.

Con 3 puntos y en la segunda posición, a solo uno del Junior, el equipo bogotano conserva la ilusión de acceder a una nueva final del fútbol colombiano. Los bogotanos vienen de una semana de altibajos, tras derrotar al Pereira y, posteriormente, quedar eliminados del torneo internacional al empatar en casa 1-1 ante Palestino.

Novedades en la convocatoria

Aunque se espera un once muy parecido al que viene de jugar en Copa, el grupo de convocados sí cuenta con algunas novedades importantes. Danovis Banguero y Beckham David Castro no fueron llamados; mientras que Daniel Giraldo no será de la partida tras acumular cinco cartulinas amarillas frente al equipo Matecaña.

En su lugar reaparecería como inicialista Stiven Vega junto a Juan Carlos Pereira; mientras que, ante las bajas de Leonardo Castro y el argentino Santiago Giordana, Juan Esteban Carvajal asumiría nuevamente la posición como referente de ataque.

Bucaramanga se juega sus últimas cartas

Atlético Bucaramanga, por su parte, llega a la capital del país último del Grupo A con un punto, luego de caer en su debut en Pereira y empatar de local en su más reciente presentación frente al Junior. El equipo de Rafael Dudamel se encuentra obligado a conseguir un buen resultado en Bogotá para mantener sus chances de llegar a la final.

La única baja de los santandereanos para el juego de esta noche sería la del delantero Misael Martínez, expulsado en el compromiso contra el Junior del pasado fin de semana. Durante la semana el equipo tuvo actividad en Copa, logrando un empate 1-1 ante Independiente Santa Fe.

Posible formación

Millonarios: Álvaro Montero; Delvin Alfonzo, Andrés Llinás, Juan Pablo Vargas, Jhoan Hernández; Stiven Vega, Juan Carlos Pereira, Emerson Rivaldo Rodríguez, David Mackalister Silva, Daniel Ruiz y Juan Esteban Carvajal. DT: Alberto Gamero.