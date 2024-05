Alexis García, contundente: “El primer equivocado fui yo, los cambios no fueron buenos”

La Equidad desaprovechó una increíble chance de conseguir su primera victoria en los cuadrangulares finales. Cayó derrotado en casa 2-3 ante el Deportes Tolima, después de tener una ventaja de dos goles el cuadro tolimense logró remontar el juego y amargarle la noche a los dirigidos por Alexis García. El equipo bogotano se metió muy atrás en el segundo tiempo, no pudo mantener la diferencia y quedó al borde de la eliminación tras perder los primeros tres partidos.

El entrenador antioqueño de 63 años, en la rueda de prensa posterior al juego, dejó ver su tristeza tras la agónica derrota y cercana eliminación del cuadrangular. De igual manera, fue autocrítico, aceptó haber tenido alta responsabilidad tras no acertar en los cambios y no poder mantener la ventaja con la que se fueron en la primera mitad del encuentro. “El primer equivocado fui yo, los cambios no fueron buenos, no dieron resultado, desmejoraron el juego del equipo”, afirmó.

Le consultaron sobre qué no le perdona a los jugadores tras esta derrota, pues al final del juego se le vio molesto con algunos de ellos, a lo que respondió: “yo a mis jugadores les perdono todo, esto es fútbol, no es fácil, son jóvenes, inexpertos. Si ustedes vieran la semana de entrenamiento, esos goles trabajamos para evitarlos, nos anotan solo de centros, dejamos cabecear, entonces son errores de concentración, de vivir al juego, no es fácil para chicos, que es la primera vez que juegan finales, sobre todo los centrales. El primer equivocado fui yo, los cambios no fueron buenos, no dieron resultado, desmejoraron el juego del equipo. Me equivoqué yo con los cambios, no acerté, no fue lo que yo esperaba y ahí el juego se nos fue”.

La razón del cambio del primer al segundo tiempo: “No ganamos los duelos, en el segundo tiempo perdimos todos los duelos, es el motivo por el cual Tolima nos sometió y nos metió en un bloque demasiado bajo, esa no era la intención de nosotros. Entonces con los cambios buscamos tener más contención y contragolpearlos. Tolima nos superó”.

Qué rescatar de los jugadores tras la derrota al último minuto

“Yo rescato de mis jugadores muchas cosas, estamos enfrentando al Tolima, ustedes vieron los cambios de ellos en comparación de nosotros. Ellos tienen buenos jugadores, entonces las armas son distintas y el equipo las superó en parte del partido. Rescato el fútbol que exhibieron en la primera parte, nos faltó mantener lo que hicimos”, aseguró.

Como preparar los próximos partidos y qué corregir

“De las cosas que más he tenido que trabajar con este equipo para estas finales ha sido la cabeza y el corazón de los jugadores, por toda la cantidad de noticias, mis jugadores se volvieron demasiado importantes, los quiere todo el mundo, los compra el uno el otro y eso desenfoca a pelados tan jóvenes. Con esta derrota tocará volver a recordarles que son muy buenos jugadores y que han hecho cosas muy buenas, no se les puede olvidar en 15 días lo que han sabido hacer durante todo el semestre”, finalizó Alexis.