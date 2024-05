Ollas comunitarias en La Guajira: denuncian parálisis y “engaños” con el programa

De las 470 ollas comunitarias que fueron contratadas por el Gobierno en el departamento de La Guajira, 170 están paralizadas debido al actual polémica de corrupción en el marco de las ayudas a comunidades indígenas desde la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo.

Las 170 ollas comunitarias por más de 20.000 millones de pesos eran operadas por la Asociación de Madres Trabajadoras, cuya sede está en Uribia. Inés Margarita Quintana de Gómez, Representante Legal de la Asociación, sostuvo en Caracol Radio que las ollas comunitarias contratadas están distribuidas en once municipios del departamento.

“Solamente se entregó un mes de comida y estoy esperando las directrices que diga la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo para retomar”, sostuvo Quintana de Gómez.

Operador a cargo del programa

De la Asociación de Madres Trabajadoras se conoce que es un operador del Bienestar Familiar desde hace varios años y entre las actividades económicas de la Asociación se encuentra práctica médica, sin internación, de la práctica odontológica, de apoyo terapéutico y de otras asociaciones.

Sobre el exrepresentante Jorge Martelo, quien sería el contratista, se conoció que, aparte de ser cercano al grupo de la alcaldesa de Albania, también es un lobista de otras contrataciones en el departamento de La Guajira.

Líderes dicen sentirse “engañados”

Para los líderes Wayuu de Albania y de Uribia en La Guajira, el programa de ollas comunitarias fue un anuncio que se escuchó en medios de comunicación, pero aseguran que nunca llegó a las comunidades.

“En el municipio de Albania sí nos engañaron, no hubo ese programa y en su totalidad creo que a toda La Guajira la engañaron con ese programa de ollas comunitarias”, dijo a este medio de comunicación, Leonardo Sierra, líder indígena de la comunidad El Rocío en Albania.

Sierra precisa que desconocen a la Asociación Madres Comunitarias, Asomadora, que ha sido mencionada en medio de las revelaciones por las presuntas irregularidades en el programa.

“Esa Asociación de madres comunitarias no la he visto en ninguna parte ni haciendo nada en el municipio o desarrollando un programa, me imagino que es una fundación de esas que hacen para lavar cosas”, cuestionó.

La situación en Uribia es similar, según explicó David Purresama, autoridad Wayuu de la comunidad de Irrapia, quien coincide en que “jamás llegaron las llamadas ollas comunitarias”.

“No llegó, a mí o nuestras comunidades no han llegado las ollas comunitarias, para qué te voy a decir yo lo contrario”, explicó.

Mientras los líderes indígenas denuncian que el programa de ollas comunitarias no llegó, hay una realidad en La Guajira, y es que a la semana 17 del año, ya han muerto 14 niños por enfermedades asociadas a la desnutrición; además, la desnutrición aguda sigue en aumento, pasando de 542 casos a 740, según datos de la veeduría que hace seguimiento a la sentencia T-302 de la Corte Constitucional.

Dineros desviados presuntamente para fines electorales

Caracol Radio reveló una nueva polémica en torno a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, esta vez, ligado al programa de ollas comunitarias, para el cual se habrían destinado 20.400 millones de pesos en La Guajira, recursos que presuntamente habrían tenido fines electorales, en el mes de octubre del año pasado.

El caso más preocupante se presenta en el municipio de Albania, uno de los más pequeños del departamento, pero el que mayor inversión recibió para ejecutar el programa.

¿Qué son las ollas comunitarias?

Se trata de un programa liderado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro para mitigar la crisis alimentaria en zonas del país como La Guajira. De acuerdo con información de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, se busca dar raciones diarias de comida a las poblaciones más necesitadas.

En el caso del departamento de La Guajira se destinaron más de 60 mil millones de pesos para beneficiar a más de 47 mil habitantes, incluyendo población Wayuu, con la puesta en marcha de 470 olas comunitarias, garantizando alimentación a 100 personas por cada olla.