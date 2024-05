“No me han entregado ollas”: Martha Peralta sobre presunta desviación de dinero a campañas

Colombia

Luego de conocerse que se habrían desviado 20.400 millones de pesos del programa de ollas comunitarias de La Guajira a campañas del Pacto Histórico, la senadora Martha Peralta, consultada por Caracol Radio tras estas denuncias, dijo que no ha influido en la destinación de recursos del programa y salió en defensa de Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

A mí nunca me han entregado Ollas Comunitarias fueron las declaraciones de la congresista del Pacto Histórico, quien además insistió en que no es parte de su facultad como congresista incidir en la destinación de los recursos.

“Yo no tengo nada que ver con las ollas comunitarias. A mí no me asignaron ollas comunitarias ni de manera directa ni indirecta. No tuve que nada que ver en la destinación de los recursos de las ollas comunitarias y no es parte de mi facultad como congresista incidir en la destinación de los recursos”.

De hecho, aseguró que tuvo que haber instrucciones para Olmedo López y Sneyder Pinilla, pues dijo que no conocían a nadie en el departamento y explicó que no conoce al señor Jorge Martelo, quien está detrás del funcionamiento del programa.

“Puedo inferir de que tanto Olmedo como Sneyder no iban a actuar así no más en el departamento de La Guajira, tuvo que haber instrucciones porque ellos aquí no conocían a nadie. Posterior supe que por sugerencia del en su momento gerente que había nombrado el presidente en La Guajira, se había designado a quienes iban a manejar el tema de ollas. Entonces al señor Martelo, él sabe yo no lo conozco, nunca nos hemos visto y mucho menos tenemos ningún tipo de sociedad ni política ni mucho menos económica”.

A propósito, la senadora hizo un llamado a las autoridades competentes para que se brinden las garantías y la protección necesaria para que los exdirectivos de la UNGRD puedan contar su versión de los hechos.

“Yo sí pido a las instancias competentes que le den las garantías al señor Olmedo que lo conozco no de ahora, sino de hace mucho tiempo de la política progresista y de izquierda de este país, y también al señor Sneyder, le brinden todas las garantías la protección necesaria para que él pueda contar la verdad de los hechos”.

Frente a los nombramientos en el ICBF y en Prosperidad Social en los que habría estado involucrada la congresista, Peralta insistió en que no tuvo injerencia y que estos fueron decisión de los directores de cada una de las entidades.

“No tuve injerencia en su selección fue una decisión de la directora. El presidente de la República ha sido muy claro con la directora y con todos los congresistas y en que en el ICBF no se puede permear la política. No sería yo capaz de entrar al ICBF ni tampoco me interesa porque está podrida en corrupción, entonces eso limpiarlo va a ser muy difícil para este Gobierno. En virtud de cualquier otro nombramiento que se haga en el departamento de La Guajira, de Karen el DPS, primero se lo habían indicado para Lucho Gómez, ahora me la indican a mí no, eso es una decisión del director nacional”.

#ATENCIÓN En el marco del escándalo de corrupción de la @UNGRD, la senadora @marthaperaltae habría entregado cargos en el ICBF y en Prosperidad Social a Rodrigo Elías Daza y Karen Gómez. @CaracolRadio — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) May 6, 2024

Por último, la senadora dijo que habló con la alcaldesa de Albania, Nera Robles, quien también señaló que no se le había entregado ninguna olla del programa. De hecho, Peralta cuestionó el funcionamiento de las ollas comunitarias e indicó que actualmente, no hay alguien por parte de la Gestión del Riesgo al frente del programa en el departamento.