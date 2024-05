¿Caída de puente de Pico de Oro de Ibagué era la crónica de un colapso anunciado?

Ibagué

Siguen durmiendo en las casas de los vecinos y familiares algunos de los habitantes de las viviendas a las que el rio Combeima socavó sus bases en el sector del Pico de Oro durante la creciente que se registró el pasado 9 de mayo.

Caracol Radio visitó la zona, observamos como la creciente del rio Combeima se llevó las bases del puente, afectó las casas y le quitó la tranquilidad a las familias que por décadas han residido en la zona, pero que hoy ven como una temporada de lluvias los dejó prácticamente sin techo.

Según José Isidro Ruiz, propietario de unas de las viviendas afectadas, necesitan además del trabajo coordinado entre la Alcaldía, Gobernación y Cortolima, soluciones a las necesidades que tiene cada hogar.

“Por ahora siguen los trabajos, la comunidad de El Secreto presenta problemas por la caída del puente, han intervenido algunas piedras que nos impulsaban el rio hacia las viviendas, fue lo que sucedió con mi casa, la base se fue por la fuerza de la naturaleza”, dijo Ruiz.

Además, aseguró que “No se ha dicho nada de una reubicación, yo vivo solo, tengo una tienda, se están vendiendo algunas pocholitas, pero ahora no me importa tanto eso, pienso es en que puedo perder mi vivienda”.

¿Qué piensan cuando llueve?

Los habitantes de esta zona del Cañón del Combeima aseguran que cada vez que llueve con fuerza empieza el temor porque sus viviendas están en riesgo de colapso por la fuerza del caudal del rio.

“Cuando llueve nos toca salir de inmediato, esperamos que se pueda canalizar el rio, con eso se podría normalizar un poco lo que viene sucediendo, esperemos que esto pase para dejar de dormir en la casa de los familiares, por eso pedimos la ayuda a la Alcaldía y a la Gobernación, además que construyan este puente rapido”, dijo José Isidro Ruiz.

Finalmente aseguró que, aunque la creciente del 9 de mayo no fue tan fuerte como en otras oportunidades, ese día el puente se cayó por cuenta del desgaste que traía la estructura “No llovió tanto, se había denunciado lo que estaba pasando con el puente, pero la administración no hizo nada y ahí están las consecuencias”.