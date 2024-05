Edwuin Cetré: sorpresiva decisión que tomaría Estudiantes de La Plata de cara a la final

Edwuin Cetré, atacante de Estudiantes. (Photo by Gustavo Garello/Jam Media/Getty Images) / Jam Media

Gran polémica en territorio argentino por cuenta de Edwuin Cetré. El atacante colombiano arribó a Estudiantes de La Plata el pasado mes de enero y en poco tiempo ha logrado convertirse en una pieza fundamental del entrenador Eduardo Domínguez.

Prueba de lo anterior lo visto el pasado 30 de abril, cuando Cetré salvó al ‘Pincha’ en la semifinal de Copa de la Liga frente a Boca Juniors. El vallecaucano de 26 años ingresó desde el banco de suplentes sobre la hora de partido y a los 76 minutos selló el empate de su equipo con un soberbio derechazo desde el punto penal. Aunque en la posterior tanda erró su cobro, Estudiantes terminó quedándose con el tiquete a la gran final.

Precisamente la definición del título se llevará a cabo este domingo 5 de mayo en el estadio Único Madre de Ciudades contra Vélez Sársfield, que también accedió a esta fase al vencer en la tanda de penaltis a Argentinos Juniors.

Dudas respecto a Cetré

En la previa del compromiso entre Estudiantes y Vélez, la prensa argentina soltó un bombazo al avisar que Eduardo Domínguez habría tomado la decisión de no contar con Edwuin Cetré en su once titular. A pesar de ser su hombre más determinante en el sector ofensivo, el entrenador optaría por no arriesgarlo todavía físicamente.

“Domínguez evalúa a Cetré y empieza a darle forma al equipo de Estudiantes para la final con Vélez... Si bien todas las miradas estuvieron depositadas en Edwuin Cetré, quien ingresó en el segundo tiempo con Boca y marcó el empate que luego forzaría los penales, lo cierto es que el DT pincharrata piensa en una formación sin él de titular”, detalló TyC Sports.

Lo anterior debido a que el exjugador del Independiente Medellín y Junior arrastra desde hace varios días una lesión muscular, la cual lo obligó a entrenar de manera diferenciada en la previa del partido con Boca Juniors. Si bien logró llegar al encuentro como suplente, se esperaba que para la final estuviera a tope desde lo físico. Ahora bien, todo parece indicar que Domínguez no lo ve del todo recuperado y por ello estaría planeando dejarlo nuevamente en el banquillo.

“A sabiendas que todavía no está al 100% físicamente, el cuerpo técnico lo dejaría nuevamente sentado en el banco de suplentes. La idea es que pueda ingresar en el complemento, ya con los rivales cansados”, complementa el citado medio. De confirmarse lo anterior, el jugador sumaría su cuarto partido consecutivo sin ser titular y el séptimo que pasa sin disputar los 90 minutos.