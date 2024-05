Name responde a Pinilla sobre caso UNGRD: “Dichas versiones no corresponden con la realidad”

Iván Name, senador de la Alianza Verde( Colprensa - Diego Pineda )

El presidente del Senado Iván Name, a través de un comunicado, se refirió a los señalamientos de Sneyder Pinilla que lo involucran en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Aseguró que lo expresado por Pinilla no corresponde a la realidad.

“Frente a las acusaciones realizadas ante medios de comunicación por Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, a quien no conozco, manifiesto a la opinión pública que dichas versiones no corresponden con la realidad”, dijo Name.

Además, defendió su trayectoria política y dijo que está dispuesto a comparecer ante las autoridades que lo requieran: “Estoy dispuesto a comparecer antes las autoridades correspondientes para aclarar cualquier interrogante que pueda haber sobre mi conducta”.

En la ultimas horas Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, aseguró que supuestamente se habría entregado 3.000 millones de pesos al presidente del Senado, Iván Name y que estos le habrían sido entregados a través de la Consejera Presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz.

Ante las declaraciones de Pinilla, el senador Jota Pe Hernández le pidió a Name que se aparte de la presidencia del Senado mientras se desarrollan las investigaciones por este escándalo de corrupción de los carrotanques, en el cual ha sido mencionado.

#ATENCIÓN “Dichas versiones no corresponden con la realidad”: presidente del Senado, Iván Name sobre versión que lo involucra en caso de corrupción en la UNGRD pic.twitter.com/cKq3TjVS58 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) May 3, 2024

Noticia en desarrollo