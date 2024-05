Hombre se salva de violento hurto en Engativá: Comunidad llama urgente a la seguridad

Bogotá D.C.

Caracol Radio conoció el caso de un hombre en el barrio El Paseo, en la localidad de Engativá, vivió un momento de terror cuando llegaba a su casa alrededor de las 11:30 de la noche. Su intuición lo alertó sobre la presencia sospechosa de hombres en motocicletas, lo que lo llevó a pedir ayuda al sistema de cámaras que maneja el barrio. Sin embargo, al abrir el garaje de su casa, se enfrentó a una pesadilla.

Cuatro hombres armados lo sorprendieron, lo golpearon y lo despojaron de sus pertenencias, incluyendo su celular, llaves, billetera y documentos.

La situación se tornaba aún más peligrosa cuando otros individuos se sumaron al asalto, aumentando la violencia, pues los ladrones discutían entre ellos si meter o no a la victima en el carro.

”Yo pues veo el mensaje que me comenta que ya salieron del barrio y cuando voy a entrar a mi casa sí veo una moto que ingresa al barrio desde la avenida Boyacá. Veo qué pasa, pero pues no se detienen. Espero más o menos unos tres, cuatro, cinco minutos, que no haya nada de momento. Procedo a abrir el garaje. Cuando me voy a subir al vehículo aparecen tres tipos que se acercan armados hacia mí. Intento prender el vehículo pero no es posible y me bajan del carro” contó Diego para Caracol Radio.

Luego de unos minutos en el ”tire y afloje” de los ladrones, los encargados del circuito de cámaras activaron la alarma que sorprendió a los asaltantes y huyeron del lugar. Sin embargo, lograron llevarse las pertenencias de la victima.

Este incidente, que ya está en manos de las autoridades tras la denuncia correspondiente, no es un caso aislado en el barrio El Paseo. Según la víctima, este tipo de robos violentos son recurrentes en la zona, lo que genera un ambiente de inseguridad constante para los residentes.

El llamado de este hombre no solo es por justicia para su caso, sino también por medidas efectivas para mejorar la seguridad en su barrio y en áreas vecinas como Normandía y San Joaquín.