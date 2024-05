Funcionario que llegue a robar, funcionario que se va: Presidente Petro

Colombia

El presidente Gustavo Petro se refirió a las denuncias por corrupción que han salpicado a varios funcionarios, entre ellos, la Consejera para las Regiones Sandra Ortiz y el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República Andrés Idárraga.

A través de la red social ‘x’ el alto funcionario aseguró que no aceptara ningún tipo de corrupción.

“He sido claro desde el inicio de la campaña. En mi gobierno no se tolera la corrupción. Aquí no se protege a nadie. Funcionario que llegue a robar, funcionario que se va”, dijo el mandatario.

En un comunicado gobierno ha reiterado su compromiso de cero tolerancia frente a cualquier indicio de corrupción que involucre a funcionarios públicos. En este sentido, se han anunciado una serie de medidas destinadas a identificar, documentar y enfrentar estos posibles actos ilícitos.