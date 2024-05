Desde Briceño solicitan a las autoridades no minimizar el ataque del pasado lunes

Antioquia

El exalcalde del municipio de Briceño, Norte de Antioquia, Wilmar Moreno, dijo que la situación de seguridad en esa población es bastante preocupante por el plan de tomarse el municipio que tiene el Clan del Golfo. Además, aseguró que las autoridades están tratando de minimizar el ataque armado contra el grupo de civiles del pasado lunes en el corregimiento Chorrillos y en que quedaron heridas tres personas.

En diálogo con Caracol Radio, el exmandatario recalcó que tras el hecho violento la comunidad quedó bastante aterrorizada . Incluso, desde el pasado lunes, cuando ocurrió la situación, el transporte público desde Yarumal se suspendió hasta el día martes, cuando se retomó el servicio. Además, coincide con la versión de uno de los heridos sobre que sí hubo personas retenidas por el grupo armado , situación que ha negado tanto el alcalde Noe de Jesús Espinosa Vásquez, la policía y el ejército.

“Como exalcalde tuve acceso de manera directa a las personas retenidas, que por motivos de seguridad me pidieron reservar su nombre. Sí hubo personas retenidas durante horas, a las cuales las instrumentalizaron, les pidieron información referente a orden público. Ellas hoy no quieren dar sus datos porque temen a ser revictimizadas, como ya lo hizo la Policía Nacional, diciendo que el ataque ocurrió por, según el Clan del Golfo, confundirlos con disidencias FARC”.

El señor Moreno, además, dijo que, recogiendo las preocupaciones de la comunidad, solicita a las autoridades no revictimizar a las personas heridas y mucho menos minimizar la situación, la cual califica de preocupante.

“Rechazamos que haya no solo una estigmatización a las víctimas, sino una revictimización. Aquí las cosas hay que decirlas como son. Y es un llamado a los consejos de seguridad que lidera el señor alcalde Noe de Jesús Espinoza Vásquez en el municipio de Briseño con policía, ejército, fiscalía y las demás autoridades del orden departamental y nacional para que no minimicen el impacto del atropello y el brutal ataque que el día 29 de abril tuvo el Clan del Golfo en vereda Ventanas sobre la vía San Fermín, donde atacó de manera indiscriminada a más de 10 civiles”.

También dijo que él desde el año pasado ha estado denunciado la toma ilegal que pretende el Clan del Golfo en Briceño y que este reciente ataque es muestra de lo que él ha indicado a las autoridades con insistencia, además, de que el grupo ilegal se está posicionado en los mismos lugares que detalló en un informe que entregó a la policía.

“Y hoy el llamado contundente es al ejército que hace presencia en la zona. Hace más de dos meses hemos venido alertando al ejército y a las autoridades sobre la presencia de este grupo criminal, que desde el año pasado, como alcalde, me tocó liderar y frenar la avanzada del Clan del Golfo, como una toma paramilitar que fue denominada por ellos mismos hacia el municipio de Briseño. De tal manera que nosotros lo que queremos hacer es un llamado a todas las autoridades. No se puede actuar con tibieza. Nosotros no estamos diciendo que el nuevo alcalde actúe de la misma manera como actuó el alcalde anterior, pero sí estamos diciendo que la seguridad no tiene ideología ni color político”.

También pide que se actúe con mayor firmeza ante la incursión del Clan del Golfo y devolverle a la comunidad la tranquilidad que se merecen y de igual manera se exige.

“Tienen y deben, por el deber de ellos valga la redundancia constitucional, proteger la vida, honra y bienes de todos los briseñitas y, por supuesto, de toda la población alrededor. No minimizar el impacto de estos grupos criminales. Aquí no hay que dar parte de tranquilidad para que se minimice lo que ocurrió. La realidad es una sola y hay que decirla cómo es y actuar frente al actuar criminal de este grupo clan del golpe”.

Finalmente, el exalcalde Wilmar Moreno contó que desde hace varios días le tocó salir del pueblo por amenazas en su contra, al parecer, del mismo grupo que hoy intenta tomarse el territorio.

“Hace un mes me tocó salir escoltado por parte del ejército haciendo una gestión personal donde me identifiqué que me estaban acechando por las gestiones que lideré como alcalde en el año inmediatamente anterior 2023 e informamos de toda la presencia de estos grupos donde posteriormente aparecieron exactamente en los puntos que en el informe envía policía y ejército a través de mi esquema de seguridad de la policía”.

Intención del Clan del Golfo