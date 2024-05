Millonarios y Santa Fe, cabeza a cabeza por el goleador del campeonato

Leonardo Castro enfrentando a Santa Fe en un clásico bogotano. (Photo by Daniel Garzon Herazo/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

Millonarios e Independiente Santa Fe son dos de los tres equipos más ganadores de los que lograron avanzar a los cuadrangulares finales del fútbol colombiano. En unas semifinales atípicas, por primera vez en el país, desde que se juegan torneos cortos, no están Nacional, Medellín, Cali y América dentro de los ocho.

Sin embargo, azules y rojos hicieron sus méritos para estar en esta instancia. El equipo de Pablo Peirano avanzó cuarto con 34 puntos y el de Alberto Gamero lo hizo sexto con 31 unidades, aunque clasificando hasta la última fecha.

Además de compartir estadio y estar en la disputa por la primera estrella del 2024, ambos equipos capitalinos tienen en común que se encuentran peleando cabeza a cabeza por el máximo anotador del fútbol colombiano, con Leonardo Castro y Hugo Rodallega, ambos empatados en el primer puesto.

Tras un mes fuera de las canchas por una lesión muscular, Castro regresó para ser determinante en Millonarios. El caucano, entre Copa Libertadores y Liga, ha marcado ocho goles en los últimos seis partidos, registrando nueve en el campeonato local en 13 compromisos disputados.

Hugo Rodallega, por su parte, ha estado con Santa Fe durante la mayor parte de la temporada, acumulando también nueve anotaciones, pero estas en 18 compromisos. El vallecaucano solo se perdió un partido por Liga.

No obstante, la lucha por la tabla de goleador no se cierra en estos dos nombres, puesto que muy de cerca, con ocho tantos, se encuentran Yeison Guzmán del Tolima; Carlos Bacca del Junior; Carlos Darwin Quintero del Pereira y Dayro Moreno del Once Caldas. Kevin Viveros de La Equidad suma siete anotaciones. Todos ellos continúan en competencia.

Goleadores de la Liga colombiana 2024-I