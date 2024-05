En el Caribe celebran que la CREG finalizó programa de pago por ahorro de energía

Varios sectores políticos y sociales del Caribe colombiano celebraron el ‘reversazo’ de la CREG que dio por terminada la medida que pretendían imponer multas a los usuarios por mayor consumo de energía.

No obstante, hay expertos como el exministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, que consideran que no es prudente y explicó que las condiciones de riesgo de racionamiento no han terminado, en especial porque las plantas térmicas, que están en su máxima potencia, deben entrar en mantenimiento en este mes de mayo.

“Me quedo con la frase del presidente Petro cuando dijo que todavía no podemos cantar victoria. El riesgo de racionamiento sigue latente, hemos pasado de la alerta roja a la alerta naranja. Por eso me parece apresurada dicha determinación”, sostuvo Acosta.

El exministro señaló que por ejemplo Termocentro debía entrar en operación con 270 megavatios y aún esto está aplazado.

“En el curso del mes de mayo, como lo informó el presidente Ejecutivo de ANDEG, Alejandro Castañeda, entran en mantenimiento programado, si o si, las plantas térmicas generadoras, lo cual las obliga a parar y declararse indisponible. Hoy entró en mantenimiento Termotasajero con sus tres unidades de 150 MW cada una”, indicó Acosta.

“Se alega para tomar esta medida ‘debido a cambios en las condiciones climáticas de los últimos días’. Ello parece más bien una disculpa que una justificación. Las políticas públicas no pueden comportarse como las giraldas, que giran según la dirección en que soplen los vientos”, finaliza el exfuncionario.

¿QUÉ DICEN DEMÁS SECTORES?

El senador Carlos Meisel indicó que “lógicamente aceptamos y recibimos con agrado que hayan suspendido este disparate y que nos hayan escuchado la semana pasada cuando se los dijimos y este martes en la Plenaria del Senado de la República”.

Meisel sostuvo que desde el Senado habrá más propuestas sobre esta situación.

“El hecho de haber corregido este disparate no corrige el dolor de cabeza de la energía en el Caribe. Razón por la cual seguimos tratando de llegar a un acercamiento y a un acuerdo el lunes 6 de mayor en una reunión con la CREG”, dijo.

LEA TAMBIÉN: ¿Cuál es el panorama de la energía el Caribe? Sectores piden medidas por altas tarifas