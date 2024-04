Mancuso pide rechazar tutela de la Procuraduría que lo quiere sacar de la JEP

JUDICIAL

Con un documento de 34 páginas, el exjefe paramilitar y ahora gestor de Paz, Salvatore Mancuso solicitó a la JEP rechazar la tutela de la Procuraduría que busca tumbar su aceptación en esa jurisdicción.

La tutela de la Procuraduría alega básicamente que, la JEP, al absorber la competencia exclusiva de los casos de Mancuso vulneraron los principios de reserva legal, así como de juez natural para la definición de situación jurídica de un miembro de las antiguas AUC, porque, por ley, la JEP no tendría competencia sobre exparamilitares.

Mancuso, en su escrito, dice que la acción judicial de la Procuraduría carece de argumentos y no demuestra su legitimidad

También dice que, esa tutela busca afectar sus garantías jurídicas al querer plantear la competencia compartida entre la JEP y Justicia y Paz.

“continuamos en total incertidumbre sobre qué va a pasar, nos sometimos al proceso creyendo que el Estado cumpliría con su parte en el acuerdo jurídico derivado del proceso político de paz. Sin embargo, al pasar 18 años, 10 años más que el tiempo establecido como máximo de la pena que debíamos soportar, nos encontramos con que los procesos no han avanzado en la medida”

Por último y no menos importante, la reparación a las víctimas no es solo económica, también son actos de perdón, no repetición, rehabilitación, restitución y de satisfacción. La regla general es que los responsables directos tenemos la obligación de entregar los bienes al Estado para la reparación de las víctimas, pero no podemos asumir indemnizaciones directamente.