Abogados opinan sobre la decisión de la JEP de definir la libertad de Mancuso

Caracol Radio habló con algunos abogados quienes opinaron acerca de ¿Qué tan conveniente es la decisión de la JEP de asumir la competencia absoluta de las investigaciones de Salvatore Mancuso, cuando esta justicia no está destinada para los paramilitares?

Por un lado habló Iván Cancino quien señaló que la medida en gran medida es ajustada porque Mancuso ya cumplió en Justicia y Paz.

“Él no debe seguir en Justicia y Paz, no puede estar en los dos regímenes. O está en uno o está en el otro. De tal suerte que ese es el único vacío que yo pienso que puede tener esta decisión que puede contrariar las normas constitucionales y legales. De resto me parecería interesante ver cómo la JEP abre la puerta para el sometimiento también de paramilitares dentro de esa jurisdicción”, dijo.

Eso sí, hizo una salvedad.

“Me parece que van a tener que tener mucho cuidado en que no se vea esta decisión como una persecución política porque es muy raro que en este momento acojan solamente a Salvatore Mancuso con todo el ambiente político enrarecido y no a nadie más. Hay que tener mucho cuidado, pero en principio solamente me parece muy grave que siga también en justicia y paz porque no podría estar sometido a las dos jurisdicciones desde mi punto de vista”, señaló.

Por otro lado, habló sobre este tema el abogado Francisco Bernate quien dijo que la decisión no es del todo acertada.

“Se trata de decisiones judiciales que ya estaban en firme no solamente proferidas por las salas de Justicia y Paz de Barranquilla y Bogotá las últimas, sino que hay medidas de aseguramiento, hay condenas proferías por multiplicidad de juzgados y tribunales del país pero adicionalmente esta fue una persona que se sometió a la Justicia y Paz y que no cumplió con sus compromisos por lo cual fue excluido, por lo cual fue extraditado y no se entiende muy bien como alguien que ha incumplido reiteradamente sus compromisos pues otra vez se encuentra recepción en otro mecanismo de justicia transicional pensado para el conflicto con las FARC como es la JEP a partir de esta tesis de la bisagra entre las fuerzas militares y las autodefensas”, dijo

Así mismo agregó que:

“No existe un mecanismo jurídico para que la JEP pueda desplazar de facto la decisión de más de 50 jueces que profirieron medidas de aseguramiento condenas asimismo tribunales de Justicia y Paz la jurisdicción especial para la paz no prima no está por encima de las demás y cuando menos debió plantearse algún tipo de conflicto algún tipo de sugerencia pero no se ve muy bien que justo cuando se le niega la libertad de esta persona aplicando la constitución por una sala del tribunal de justicia y paz pues ahora la corte constitucional asuma la competencia para conocer de estos asuntos”, señalo.