Comunidad productora de energía solar en El Salvador cumple un año ¿cómo les fue?

El proyecto de energías limpias de las Empresas Públicas de Medellín, el cual se basa en la producción de energía a partir de 48 paneles solares en el techo de 24 hogares del barrio El Salvador , en el oriente de la ciudad, cumple un año desde su implementación. Este sistema, según explicó EPM, inyecta la energía producida por los paneles solares al Sistema Interconectado Nacional, lo cual genera una ganancia que se convierte en una fuente de ingresos para las personas de la comunidad que tienen instalados dichos paneles.

Caracol Radio habló con las familias que prestaron sus hogares para esta actividad, encontrando una posición favorable frente a este proyecto de energías limpias.

Esto dijo Marta Castaño, una de las personas que en su hogar tiene instalado este proyecto en su hogar: “A mí los paneles me parece que fue algo muy rentable, porque vi que la energía me bajó notoriamente. Y ahora volvimos con EPM en este momento y el consumo se me elevó. Estamos en este trámite de que estos paneles van a quedar acá en la comunidad”.

Alberto Villegas, otra de las personas que integra los 24 hogares que componen este grupo denominado como “Comunidad solar”, manifestó cómo le ha parecido este plan: “La verdad nos está yendo bien y yo creo que a futuro nos va a ir mucho mejor porque uno va viendo que va que va rebajando la cuenta de servicios y eso es muy importante. Esta simplemente es una energía que hoy en día está como mandando, a un futuro va a mandar el mundo, digamoslo así”.

Con respecto a la permanencia de los paneles, como el plan piloto del proyecto ya finalizó, los integrantes de la comunidad informaron que están en negociación con EPM para comprar dichos equipos como Sociedad por Acciones Simplificada, permitiendo que las ganancias que genera la energía que producen dichos paneles, se quede en los hogares para reducir la tarifa de servicios públicos, como viene pasando.

Así lo explica Oscar Hernán Posada, integrante de la comunidad y abanderado de la iniciativa: “Y ahora que terminó el plan piloto, ya vamos a volver otra vez a EPM, pero ya nosotros quedaremos según lo que estamos trabajando, es a quedar propietarios de estos paneles y de nuestra energía, pero para venderla siempre es venderla al interconectado nacional y ahí nos ingresa a la sociedad, nos ingresa dinero”.

Las dificultades que la comunidad ha encontrado están relacionadas con el mantenimiento de los paneles por anidación de aves en los hoyos entre las tejas y el equipo, lo que, indican, les ha producido goteras en los techos.

Por último, la comunidad espera llegar a acuerdos con EPM para perpetuar este proyecto de energías limpias que les ha permitido tener ganancias a través de acciones que contribuyen al medio ambiente.