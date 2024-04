Decenas de familias denuncian presunta estafa en proyecto inmobiliario en Sabaneta, Antioquia

Antioquia

En Sabaneta, Antioquia, decenas de familias denuncian una presunta estafa en un proyecto inmobiliario que arrancó su venta en 2020 y que hoy sigue en los cimientos. Los compradores están desesperados porque sienten que ni arranca la obra, ni les devuelven la plata.

Se trata de Torre Sión, un proyecto que prometía una torre de 23 pisos y un semisótano, destinados para 120 apartamentos, 28 locales comerciales, tres oficinas, 95 parqueaderos de carro, 12 parqueaderos de moto, y 53 cuartos útiles.

Para su desarrollo tres hermanos se unieron con sus empresas. Estamos hablando de Ingicivil Constructora, cuyo representante legal es Jarrinson Arley Gil Suarez, Concrebienes S.A.S., cuya representación la hace Yesenia Esteicy Gil Suárez y Promotora Interalianza S.A.S, Leanis Esthefany Gil Suárez.

La promesa de entrega estaba pactada para noviembre de 2022. Pero solo unos meses después de que inició su construcción, la alcaldía de Sabaneta suspendió la licencia. El abogado de algunos compradores, Santiago Marín le explicó a Caracol Radio que una de las irregularidades fue la baja en la calidad de los materiales, lo que les valió una multa de 180 millones de pesos.

“En esa medida, se observa que hubo un cambio en la estructura por la rotación de las columnas y aparte de eso, una disminución del grosor del hierro que debería tener este proyecto. Es decir, si ese proyecto hubiera continuado, estaríamos ante un posible Space por la posible caída del material”, explicó el abogado.

Esta situación derivó en la suspensión del proyecto hasta agosto de 2023, cuando pudo retomar labores.

¿Qué ha pasado con la obra?

Muy poco ha avanzado la construcción y eso ha exacerbado el malestar de los compradores, muchos de ellos ya interpusieron acciones legales porque sienten que, desde la firma del contrato había mala fe por parte de la constructora.

El abogado Marín le explicó a Caracol Radio, que es por lo menos llamativo que, aunque son tres empresas las involucradas en el desarrollo, de ellas, solo una firmó el contrato con los compradores y en ese documento se deja por escrito que esta compañía ni siquiera es la dueña de los lotes.

“Declara expresamente el Promitente Vendedor que los lotes sobre los cuales se construirá el proyecto son propiedad de la Sociedad Concrebienes SAS. En ningún momento, en la parte de arriba, firma el contrato de la Sociedad Concrebienes, en esta cláusula tercera, que la propiedad está a nombre de esta empresa. También se dice y se manifiesta que al momento de realizar la tradición o la transferencia de la unidad inmobiliaria en cabeza del Promitente vendedor es la Sociedad que se encarga de realizar todos los trámites para que Concrebienes le realice la transferencia”, detalló el abogado Santiago Marín.

¿Qué dicen los compradores?

Lo más grave, según los compradores es que cuando retomaron actividades los llamaron a renegociar las áreas de los espacios que compraron porque ya no podrían cumplir con ellos. Esto nos dijo Felipe Botero, uno de los inversores.

“Llega una propuesta muy mal escrita de saber si vamos a continuar o no y proponen, por decir algo, un apartamento que era de 74 metros, ya pasó a 65 y ya hay que dar más plata y con todo lo que ha pasado muchos, como yo, decidimos más bien contactar un abogado y crear ningún tipo de negocio”, relató el señor Botero.

Carlos Rodríguez, otro de los compradores, advierte que lo que más le preocupa es que su dinero y el de los inversionistas haya ido a una Fiducuenta y no a una fiducia. Dice que nada les certifica qué pasó con el dinero que entregaron, puesto que las obras no se ven.

“Fiducuenta es un producto financiero de cualquier banco en la cual es una cuenta de ahorros con un tratamiento especial, la cual genera interés. Como es el nombre de esa empresa, pueden hacer movimientos de esos dineros en cualquier momento sin aprobación de nadie”, explicó Rodríguez.

Walter Estrada es otro de los afectados, compró un local comercial que ya pagó por 116 millones de pesos. En octubre, cuando la constructora, por fin pudo reanudar actividades, mantuvo la esperanza hasta para comprar un cuarto útil adicional que está pagando. Sin embargo, casi siete meses después, para él, el panorama es desolador.

“Dicen que el proyecto no está parado, que el proyecto sí se está ejecutando, que en este momento lo que están haciendo es terminando el tema de las fundaciones. Esas son palabras que siempre repiten, para poder iniciar con la estructura. Eso es lo que ellos dicen, pero ellos dicen que el proyecto no está parado. Sin embargo, pues como te digo, yo vivo aquí cerca, tengo la posibilidad de ir en cualquier momento. Ya hace poco fui y no hay avance en absoluto”.

La Constructora responde

INGICIVIL CONSTRUCTORA, una de las empresas encargada del proyecto nos remitió un comunicado en el que manifiestan que el proyecto TORRESION, sí avanza, porque el 22 de agosto de 2023, se les entregó la licencia con el visto bueno de propiedad horizontal, expedida por el municipio de Sabaneta.

Finalizan insistiendo en que ya superaron los contratiempos y que pueden entregar un parte de tranquilidad a sus clientes, además de invitarlos a consultar los avances y noticias sobre el proyecto a través de sus canales oficiales.

Lo cierto, es que son los ahorros de muchas personas que con angustia ven como sus recursos siguen siendo un proyecto incierto.