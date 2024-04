Alcalde de Caucasia pide al Gobierno solución para invasión de la hacienda Santa Helena

Medellín, Antioquia

Un mes y seis días completa la invasión en los predios de la Hacienda Santa Helena en Caucasia, que tienen una extensión de 378 hectáreas. La cuenta de los días la está haciendo el alcalde de este municipio del Bajo Cauca antioqueño, Johan Montes, quien detalló que en esta zona hay más de 5.000 personas, incluyendo algunos que han llegado de los departamentos de Córdoba y Bolívar, desde municipios como La Apartada, Buenavista, Planeta Rica.

Son familias completas, incluidas algunas de venezolanos, que en algunos casos turnan a sus integrantes para que cuiden el pedazo de lote que, entre comillas, les corresponde. Todo el día hacen presencia en el lugar y, la gran mayoría, en las noches se va a dormir a sus casas en otras zonas del municipio.

Ante este panorama, el mandatario local reiteró el llamado al Gobierno Nacional a que establezca soluciones prontas a esta situación. Dice que mientras desde el municipio, con apoyo de la Gobernación, buscan salidas legales para que esta propiedad privada no siga siendo invadida y no se genere un problema social e incluso de salubridad, porque la zona no cuenta con servicios de agua ni energía, la SAE ordena desestimar la querella con la que se buscaba que las familias salieran de esta zona.

Una de las preocupaciones del alcalde es que ya hay personas vendiendo lotes allí. Muchas familias los han comprado con la ilusión de construir, pero aún no se sabe cuál será el destino del predio.

“Parte de estos lotes los venden a 200, 300 o 500 mil pesos, generando falsas expectativas en esto porque no está clara la realidad del bien. Entonces la derecha o el buen actuar de la administración es hacer valer el bien privado en esto, como nos lo solicitó la querellante, doña Army Judith Escandón, que tiene la querella interpuesta para el desalojo del bien y nosotros como administración municipal tenemos que hacer valer eso”, explicó el mandatario.

Lea también: “La justicia divina será la primera en juzgarnos”: secretario del Concejo de Sabaneta

Lea también: Comunidad denuncia que por combates está sin energía la vereda Lejanías de Remedios

El director regional de la Sociedad de Activos Especiales - SAE en Antioquia, Luis Mauricio Urquijo, recordó que debido al proceso en el que se encuentra este predio, no es posible definir su destinación de forma inmediata.

“Con el predio Santa Helena es importante decir que es un predio que por orden judicial no nos permite de ninguna manera hacer ningún tipo de negociación, ni hacer allí algún proyecto de carácter social, y es por eso que requerimos que la comunidad organizada establezca un diálogo con las instituciones públicas, con la Sociedad de Activos Especiales y otras entidades hermanas”, aseveró.

¿Cuál es la solución?

Al conocerse la instrucción de la SAE de desistir de la querella, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se pronunció a través de su cuenta en la red social X, indicando que se necesita dar solución a la población vulnerable, pero sin invadir lo que es propiedad privada.

“Esto es una vergüenza, un pésimo antecedente para el país. Avalar vías de hecho lo que hace es socavar el Estado de Derecho… En articulación con autoridades civiles y de Policía instalamos un PMU -Puesto de Mando Unificado- en la zona, que nos permitiera caracterizar población, buscar soluciones y devolverle el predio a su dueño, en este caso, la SAE. Pero el Gobierno Nacional no para de sorprendernos: la misma SAE, entidad del orden Nacional, ordenó “desistir” del proceso de recuperación del predio. ¿Sientan acaso un precedente que justifica cualquier invasión a la propiedad privada?”, publicó en la red.

El alcalde Johan Montes explicó que ya han hecho intervención en la zona con Defensoría y con Planeación municipal caracterizaron a la población, pero necesitan buscar una solución de reubicación. Incluso, dijo que, tal y como lo propuso el presidente cuando estuvo en la zona, están dispuestos a conseguir y adecuar los predios necesarios para reubicar a las más de 5.000 personas, pero para esto necesitan que la Agencia Nacional de Tierras intervenga, porque actualmente en el municipio no se cuenta con un predio que se pueda destinar inmediatamente para este fin.

¿Qué dijo el presidente Petro?

El pasado 11 de abril, el presidente Gustavo Petro hizo presencia en la zona y en su discurso, en medio de un evento dedicado a otros temas, hizo alusión a lo que comenzaba a ocurrir en el predio Santa Helena.

“Alcalde, a usted aquí como primera autoridad, le solicito: háblese con los señores dueños de tierras, haciendas, latifundistas les hablan, no para que nos engañen, ojo, a precio comercial y tierra fértil, nosotros estamos dispuestos a comprarle las haciendas”, manifestó el presidente Petro.

Las autoridades municipales en Caucasia están a la espera de que realmente avancen los diálogos y se pueda definir cómo serán reubicadas las miles de familias que cuidan sus pedazos de lote en la hacienda, esperando poder construir vivienda digna.