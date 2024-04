Sorteo Liga Colombiana y Copa Colombia: definidos grupos para cuadrangulares y fase III

¡Se avecinan las finales de la Liga de Colombia! Este viernes 28 de abril se llevó a cabo la decimonovena y última jornada del campeonato, la cual terminó por decidir a los ocho clasificados a cuadrangulares, así como a los equipos que oficiarán como cabezas de serie por terminar en la primera y segunda casilla de la tabla de posiciones.

Atlético Bucaramanga y Deportes Tolima fueron los encargados de ser cabezas de serie. El equipo santandereanom que por primera vez termina el todos contra todos como líder, lo hizo en el Grupo A, mientras que el ibaguereño hizo lo propio en el Grupo B. A partir de allí comenzó la repartición de los seis equipos restantes de la siguiente manera:

Deportivo Pereira (3°) sembró a Independiente Santa Fe (4°)

La Equidad (5°) sembró a Millonarios (6°)

Junior de Barranquilla (7°) sembró al Once Caldas (8°)

Con lo anterior sobre la mesa, inició todo. En cada siembra, el equipo que iba a un grupo, enviaba a su contraparte directamente al siguiente. Como curiosidad, había dos clásicos que podían quedar ubicados en la misma zona: el clásico capitalino Millonarios Vs. Santa Fe y el clásico cafetero Once Caldas Vs. Pereira. Al final, niguno se terminó dando.

Grupos de los cuadrangulares de la Categoría Primera A

Grupo A

Atlético Bucaramanga Deportivo Pereira Millonarios Junior de Barranquilla

Grupo B

Deportes Tolima Independiente Santa Fe Equidad Once Caldas

Primera jornada de los cuadrangulares

La primera jornada de los cuadrangulares se llevará a cabo entre el miércoles primero y el jueves 2 de mayo, y también fue sorteada para determinar las respectivas localías

Grupo A

Junior Vs. Millonarios

Pereira Vs. Bucaramanga

Grupo B

Once Caldas Vs. Equidad

Santa Fe Vs. Tolima

Sorteo de la Copa Colombia

Terminado todo lo relacionado al primer semestre de la Liga, se procedió a sortear la Fase III de la Copa Colombia. En ella se enfrentan entre sí los ocho equipos clasificados de la ronda anterior para terminar con los cuatro que avanzarán directamente a la Fase IV o Fase Final. Ellos son: Atlético Bucaramanga, Deportivo Pereira, Envigado, Fortaleza, Independiente Santa Fe, Jaguares, Real Cartagena y Tigres.

En la siguiente ronda entrarán los 12 equipos de la Liga, que terminaron en los primeros puestos de la Reclasificación 2023. Con ello empezarán los octavos de final (que se determinarán por sorteo nuevamente) con duelos de ida y vuelta, y así será consecutivamente hasta encontrar a los dos finalistas.

Fase III de la Copa

Independiente Santa Fe Vs. Atlético Bucaramanga

Envigado Vs. Real Cartagena

Tigres Vs. Jaguares de Córdoba

Deportivo Pereira Vs. Fortaleza

Los primeros equipos del cuadro iniciarán su respectiva llave en condición de local y cerrarán como visitantes.