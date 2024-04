Alcaldía radica Plan de Desarrollo Medellín Te Quiere

Medellín, Antioquia

Este martes, 30 de abril, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga radicará ante el Concejo de esta ciudad, el Plan de Desarrollo Medellín Te Quiere, que contará con un presupuesto de 40 billones de pesos.

Según reveló el alcalde de esta ciudad, entre los destacados está el más de un billón de pesos en presupuesto de infraestructura educativa; además 6 billones extra estarán destinados para la educación.

Este lunes en la mañana, los concejales de la coalición se reunieron con la administración municipal, para ultimar detalles de este plan de desarrollo que debería empezarse a discutir este primero de mayo, cuando se citaron sesiones extraordinarias.

“Mañana radicaremos el Plan de Desarrollo de Medellín #MedellínTeQuiere Será el más ambicioso de todos en metas sociales. Será una ejecución de más de $40 Billones en 4 años. Transparencia absoluta y austeridad. Por ejemplo: En Infraestructura educativa, tecnología y mobiliario, el presupuesto será de más de $1 Billón. Cifra histórica. El presupuesto en Educación es el primero en rubro. Serán más de $6 Billones. A las 8 am me reuniré con los concejales de Medellín para mostrarles las líneas de acción. Mañana radicaremos ante el Concejo. Ya he citado a sesiones extraordinarias a partir del miércoles 1 de mayo para que comience su discusión con las comunidades”, señaló el alcalde en su red social Twitter.