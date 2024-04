Los primeros reparos al pico y placa de Cúcuta

Cúcuta

Este lunes entra en vigencia el nuevo decreto del pico y placa y placa día en la ciudad de Cúcuta, sin embargo, hay una serie de interrogantes que se plantean los expertos en la materia, y que podrían comprometer la tranquilidad de algunos conductores.

Uno de los expertos en movilidad es Wilmar Cifuentes, quien dijo a Caracol Radio que uno de los temas de mayor atención es la ampliación del horario del pico y placa y placa día. Frente a esto, advierte que son muchas las interrogantes y una de ellas es ¿Cuál fue el estudio técnico que hicieron para concluir que era necesario hacer estas modificaciones?

“Encontramos que han expedido un decreto que modifica el antiguo decreto con el que se estaba manejando el pico y placa en la ciudad de Cúcuta. No sé en qué están pensando nuestras autoridades con lo que están haciendo. En la parte resolutiva fijan una etapa pedagógica del 24 de abril al 26 de abril, o sea que lo sancionaron y empezó la etapa pedagógica pero no hay los tiempos, muchos no conocieron donde se realizaría o en las condiciones en las que se haría. Es decir, no tuvimos la etapa pedagógica de este decreto, primera falla. No le van a dar un periodo de adaptación a los ciudadanos cucuteños”.

Resaltó que en el decreto se cita las modificaciones por recomendaciones de escuelas de educación superior como la Universidad Francisco de Paula Santander, y autoridades ambientales como Corponor y otros decretos, pero insistió que “hay contradicciones pues se habla de reducir el uso de vehículos diesel que tiene mayor impacto en contaminación. Y encontramos nosotros que el pico y placa quedó de dos dígitos para vehículos particulares, pero para las busetas de transporte colectivo es de un dígito cada dos o tres días. Hay que ver las consideraciones medioambientales que se tuvieron en cuenta”.

Samir Contreras, veedor de movilidad dijo a Caracol Radio que “el inconformismo de los comerciantes y conductores es por el cambio de horarios del pico y placa, ahora va a empezar mucho más temprano, anteriormente la medida iniciaba a las siete y treinta, ahora inicia a las siete de la mañana y termina a las siete y treinta de la noche”.

Explicó además que “muchos comerciantes van a tener que cambiar sus horarios para no verse afectados por esta medida, lo mismos los conductores de placas extranjeras o placas nacionales, ya que se les amplía una hora más de restricción de la medida en la que anteriormente era hasta las siete de la noche y ahora va a terminar a las ocho de la noche”.

Concluyó que “también se verán afectados los comerciantes del barrio Caobos, ya que el perímetro llegaba hasta la calle 15 y ahora se amplió hasta las calles 17 y la avenida segunda este se va a ver congestionada porque va a recibir este mayor número de vehículos que van a evitar el perímetro del pico y placa en la ciudad de Cúcuta”.