Policía de Bolívar conmemoró Mes de la Niñez con más de 200 menores

Cartagena

Bajo un cielo gris que amenazaba con dejar caer una torrencial lluvia; el ambiente de felicidad, los cantos y las carcajadas en respuesta de diversión de más de 200 niños, niñas y adolescentes del barrio La Esperanza en Arjona, hizo que el sol saliera e hiciera parte de esta gran jornada en conmemoración al Mes de la Niñez.

Y es que nada podía salir mal cuando son los niños los protagonistas y los agasajados, pues su sola presencia, hizo de este evento inolvidable. Una logística de días antes que, ameritaba dedicación, disposición y apoyo, ya que los invitados, de seguro, solo esperaban diversión.

Por eso, el grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia de este municipio, en coordinación con personal comunitario, Grupo de Carabineros y Uniformados de la estación de Policía, hicieron parte de este operativo denominado ‘Yo Protejo la Niñez’, donde el único fin, era de darle a estos niños, el mejor día de su vida.

El barrio escogido fue La Esperanza, un sector vulnerable de esta municipalidad, que como su nombre bien lo dice, sus habitantes están llenos de eso, de esperanza. Ellos derrochan alegría, tranquilidad y, sobre todo, unión; por eso, no dudaron en disponer de sus arenosas calles para acomodar a más de 200 niños quienes serían parte de un gran evento jamás visto en este lugar.

Pintucaritas, concursos de baile, de canto, actividades recreativas y deportivas, entre otros concursos, pusieron en ambiente esta jornada en donde ningún invitado se negó a divertirse. Regalos sorpresas, refrigerios y demás detalles, fueron el toque final de esta celebración, en donde los papitos estuvieron presenciando el derroche de talento de sus hijos.

El cansancio no existía, los juegos no acababan, las risas no dejaban de escucharse y, el sol, acolitó las horas de diversión para que nada empañara este momento dedicado a la niñez.