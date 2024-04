Piden a la JEP medida cautelar de protección al cementerio San Bonifacio de Ibagué

Ibagué

Durante la primera Audiencia de Reconocimiento de Verdad en el Caso 01 de secuestros que investiga la JEP, víctimas solicitaron medida cautelar sobre el Cementerio San Bonifacio de Ibagué para poder ubicar los cuerpos de los desaparecidos en medio de la violencia ejercida por el Comando Conjunto Central de las Farc.

Precisamente en esta audiencia comparecieron 10 integrantes de la extinta guerrilla que integraron el Comando Conjunto Central, personas que reconocieron su responsabilidad por secuestros ocurridos en Tolima, norte de Huila y Quindío.

Los comparecientes fueron Luis Eduardo Rayo, alias ‘Marlon’, Enoc Capera Trujillo, alias Giovanni, John Jairo Oliveros Grisales, alias ‘Armando Pipas,’ Nelson Antonio Jiménez, alias Gonzalo, Édgar Ramírez Medina, alias Onofre, Víctor Hugo Silva, alias Chivo, Álvaro López López alias JJ, Gustavo Bocanegra alias ‘Donald’, Wilson Ramírez Guzmán alias ‘Teófilo González’ y Raúl Agudelo Medina, alias ‘Olivo Saldaña’.

Solicitan medida cautelar sobre el cementerio San Bonifacio de Ibagué

En esta jornada donde participaron igualmente ocho victimas acreditadas en el proceso que adelanta la JEP, se conocieron detalles de cómo las Farc secuestraban, extorsionan y asesinaban en los departamentos del Tolima, Quindío y Huila.

Precisamente Rommel Alexander Ortiz, víctima acreditada ante la Jurisdicción Especial para la Paz, culpó a las entidades del Estado porque luego 23 años no han podido encontrar los restos de su hermano que fue asesinado en el año 2021.

“Culpamos al mismo Gobierno, el mismo Estado, por la ineptitud de ellos no hemos podido darle una sepultura, fue plenamente identificado en el año 2011, ¿porque no nos entregan los restos?, a la fecha han hecho tres exhumaciones, resultó que en el protocolo afirmaron que no era él, hicieron otra también fallida, este año mandaron los restos para Medellín de un caso que pueden ser los restos de él, pedimos a la JEP agilidad en estos procesos”, dijo Ortiz a la magistrada Julieta Lemeitre.

Finalmente, Ortiz, pidió a los exintegrantes de las Farc decir la verdad y cumplirle al país porque luego de 23 años, no han podido encontrar el cuerpo de su familiar asesinado.

“Ahora está desaparecido en el Cementerio San Bonifacio, por eso pedimos que se organice un grupo de trabajo entre la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, la Fiscalía, La JEP y nosotros como familia para estar pendientes de lo que se realice allí, además que se emita medida cautelar al Cementerio San Bonifacio porque creemos que es necesario, no solo nosotros, en el caso de muchas personas que tienen sus familiares desaparecidos no saben donde están, en estas bóvedas o cementerios están personas que fueron asesinadas y están como NN, pedimos que se pueda interceder por nosotros”, puntualizó.

Finalmente se debe resaltar que, en el marco de esta audiencia, el otrora jefe del Frente XXI de las Farc y cabecilla del Comando Conjunto Central, Luis Eduardo Rayo conocido en armas como ‘Marlon’ señaló que en los últimos meses ha sido víctima de amenazas y presiones por parte del Estado Mayor Central.