Sneyder Pinilla no ha entregado una sola prueba a Fiscalía por caso de corrupción en UNGRD

JUDICIAL

Sneyder Pinilla, el exsubdirector de la UNGRD involucrado en el escándalo de corrupción de los carrotanques, y otros contratos cuestionados, no ha entregado ni una sola prueba a la Fiscalía, que permita contemplar la posibilidad de analizar la solicitud de principio de oportunidad que solicitó al ente acusador.

Ayer en Caracol Radio les contamos que, a través de su abogado Luis Gustavo Moreno, envió un oficio a la un fiscal anticorrupción para activar una negociación judicial.

Sin embargo, fuentes enteradas de ese proceso, confirmaron a Caracol Radio, que, a fecha de hoy, el indiciado Sneyder Pinilla, no ha entregado un solo documento, testimonio adicional y no existe una matriz de colaboración que le permita a la Fiscalía analizar la posibilidad del beneficio judicial.

No es cierto lo que ha manifestado los abogados de Sneyder Pinilla y de Olmedo López, de que sus defendidos quieran darle la cara a la justicia. De ellos no hay registro de una sola visita a la Fiscalía, toda la comunicación a sido a través de sus abogados y el ente acusador no tiene idea alguna del paradero de esos exdirectivos de la UNGRD.

No se descarta que en los próximos días se ordene al fiscal del caso hacer el arraigo de los procesados, qué quiere decir esto, que se haga la individualización e identificación plena de Sneyder Pinilla, y Olmedo López, además de sus datos de ubicación.

Todo parece indicar que se avecinan imputaciones por ese escándalo.