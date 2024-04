Zubeldía al ser preguntado por James: “El equipo está por encima de cualquier nombre”

Luis Zubeldía fue el técnico elegido para asumir como nuevo entrenador de São Paulo en reemplazo de Thiago Carpini. El argentino enfrentó al cuadro Tricolor en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2023 con Liga de Quito, club que a la postre se convertiría en campeón.

Este lunes, el entrenador de 43 años fue presentado oficialmente en rueda de prensa, aunque antes, cuando llegó al aeropuerto, dio sus primeras palabras para algunos medios de comunicación. Allí le preguntaron si iba a tener en cuenta a James Rodríguez, dudó en responder algunos segundos y luego dijo: “Los detalles los vamos a ir hablando puertas adentro y tomaremos decisiones siempre en función del bien de todos. Acá lo más importante es que el equipo gane hoy ante un rival muy duro, y después tendremos una seguidilla de partidos que aquí aprieta bastante, entonces trataremos de ir adaptándonos rápido y sacar resultados”.

“El equipo está por encima de cualquier nombre”

Ya de manera formal, nuevamente le cuestionaron en la atención a medios de comunicación en la sede del club, sobre el colombiano y aseguró que lo colectivo está por encima de lo individual. “Es importante tener a todos los jugadores en el mejor nivel posible, llámese como se llame, cada jugador necesita una atención particular de parte de nuestro grupo de trabajo, pero todos los jugadores tienen que pensar en función del equipo, el equipo está por encima de cualquier nombre. Todos los seres humanos somos iguales, pero hay que hablar diferente con los jugadores y saber cómo tocarle la tecla, esto también es por las culturas de donde vienen”.

James de momento se recupera de una lesión muscular en el isquiotibial y no ha estado presente en los últimos dos partidos de São Paulo en el Brasileirao, ante Flamengo y Atlético Goianense. La baja de James se suma también a las de los ya conocidos Lucas Moura, Luiz Gustavo, Moreira, Patryck, Rafinha, Wellington Rato y Ferreira, quienes aún no tienen fecha de regreso.

Otras declaraciones de Zubeldía

Lo que dejó el primer entrenamiento: “La primera sensación fue de felicidad, sé al equipo que vengo, llevo 15 años preparándome, esta profesión nos demanda una preparación constante. En enero nos contactamos con Sao Paulo, pero necesitaba un tiempo considerable para prepararme (...) Conozco bastante a la plantilla porque los hemos enfrentado un par de veces y en el Brasileirao también lo he visto. Estoy contento y el tiempo que puede llegar a demandar la idea que uno tiene, nunca se sabe, pero lo más importante es que cuento con muy buenos jugadores”.

La idea de juego a implementar: “Lo más importante que hemos hablado con la dirigencia y el departamento de fútbol es que hay jugadores de distintas características que te permiten planificar un partido de diferente manera, dependiendo de la forma en la que vamos a jugar. Tenemos cómo jugar con dos atacantes, con uno solo, con varios volantes interiores. Esto hace que ganemos en el tiempo en un calendario exigente que se viene”.

¿Refuerzos?: “Sería inoportuno hablar si me hace falta o no un jugador, primero porque no conozco en su totalidad al plantel, en el día a día lo voy a terminar de conocer. La plantilla está bien conformada, los jugadores tienen que hacer su parte, me parece que la plantilla está más que bien y por eso asumí la responsabilidad”.