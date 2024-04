Harlen Castillo responde si continuará en Atlético Nacional: La directiva decidirá

La temporada deportiva del primer semestre terminó para Atlético Nacional que sentenció un campeonato más por fuera de los clasificados. La crisis interna en el área directiva, las amenazas al anterior técnico, y los deficientes resultados deportivos hicieron que el equipo quedase eliminado de Copa Libertadores y de la siguiente fase de la liga local.

En conversación con El Vbar de Caracol Radio, Harlen Castillo habló de su presente personal en el equipo, la situación interna del club, y dio pistas sobre su continuidad en el plantel verde.

“La decisión la toman los dirigentes, hay un nuevo presidente, hay nuevo cuerpo directivo, el profe sabe quién se queda y quién no, entonces eso no lo decido yo. Estoy tranquilo porque vengo trabajando en mí, vengo haciendo mis cosas bien porque sé que el nivel volvió”, expresó el portero.

Aunque es una situación que puede generar ansiedad e incertidumbre, Castillo se siente tranquilo y conforme por como le ha ido en el equipo. “Ahora estoy tranquilo, estoy trabajando como siempre lo he hecho, estoy mejorando aspectos que sé tengo que mejorar, y esperar que ellos decidan de mi futuro”, añadió.

Respaldo de la hinchada

Desde su llegada al conjunto verde, Castillo se ha sentido respaldado y apreciado de parte de la hinchada, que desde que estaba en Deportivo Pereira mostraba condiciones para tomar las riendas de un equipo grande. Bajo los tres palos del fortín paisa, el oriundo de Istmina, Chocó, ha disputado tres finales: Liga, Superliga y Copa Colombia.

“Me he sentido muy apoyado acá por la hinchada desde que llegue a Nacional, no solo por los títulos, sino por las cosas buenas que venía haciendo antes de estar. Cuando llegue fui partícipe de las tres finales que jugamos, estuve ahí, y me he ganado el cariño de la afición”, agregó.

Todo en manos de la nueva administración

El pasado lunes 22 de abril, Atlético Nacional anunció el nombramiento de su nuevo presidente Sebastián Botero Arango, quien reemplazó a Mauricio Navarro. Estos cambios en las últimas semanas han provocado un replanteamiento en el proyecto deportivo que involucra objetivos, selección de jugadores y consolidación de una identidad de juego. Si bien hay el riesgo de salir del equipo, Harlem no se siente en peligro sobre su continuidad.

“No tengo incertidumbre. He sido un hombre muy positivo, siempre me he caracterizado por eso, tengo contrato y he estado de una forma regular, manteniendo el nivel cuando me han necesitado, y sé que no soy quien toma las decisiones”, concluyó.