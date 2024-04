Cortés Barreiro: “Quiero retribuirle a la gente de Ibagué toda la confianza que me dan”

El delantero de 22 años, Manuel Cortés Barreiro, quien fue la última contratación del Deportes Tolima para esta temporada, se ha venido ganando la confianza de David González en el equipo titular e incluso ya convirtió tres tantos con la camiseta del cuadro ibaguereño. En diálogo con El Alargue de Caracol Radio. el atacante contó cómo fue su llegada, la rápida adaptación al equipo y cómo mantener el nivel en los cuadrangulares semifinales.

El Tolima vive un gran presente, es el líder del campeonato y ya aseguró su clasificación a las finales del fútbol colombiano. Se le preguntó sobre las claves del equipo para lograr este rendimiento, a lo que respondió: “El equipo desde el arranque del torneo ha venido haciendo un muy buen trabajo, hay un gran cuerpo técnico que te da esa confianza, excelentes jugadores, grandes personas que te ayudan a seguir mejorando y creo que ese ha sido el plus para que el equipo esté unido y estar donde estamos hoy en día”.

El delantero nariñense ha logrado mostrar un buen nivel y ya suma tres goles con el equipo de Ibagué, se le consultó sobre que le pide el entrenador David González, “Yo hablé con el profe cuando llegué, me dijo que esté tranquilo, que paso a paso, mucha paciencia, y creo que eso ha sido importante la confianza que me ha dado el profe, la tranquilidad para todo lo que se ha venido haciendo y todo lo que he venido mostrando durante el torneo”.

Su llegada al equipo después de un Preolímpico Sub 23 complicado: “Para nadie es un secreto que el Preolímpico con la Selección sub 23, paso lo que paso. Y cuando llegue a Tolima no me los esperaba, llegue al Inter, empecé a jugar en la segunda división y pasando los días mi empresario me informó sobre las posibilidades que había del Deportes Tolima y mi respuesta fue si de una vez”, afirmó el delantero.

Celebración mostrando el escudo: “Creo que desde el primer momento que llegue la gente de acá de Ibagué me trato y me acogió de una manera tremenda, eso me dio un plus para salir y hacer las cosas de la mejor manera y es eso retribuirles la confianza que me han dado a mí, poder salir a la cancha y hacer las cosas bien”.

¿Cómo se siente mejor en la cancha, solo o con doble nueve?: “Creo que el doble nueve es una de las alternativas que el profe hizo el partido pasado, pero todo el torneo viene utilizando un solo delantero y le ha ido muy bien, poner dos delanteros en algún momento es una alternativa para lo que viene en los cuadrangulares y no la verdad que me siento muy bien jugando con doble nueve o jugando solo, me siento cómodo con cualquier fórmula que él quiera usar”.

Sobre los cuadrangulares: “Creo que los equipos que han clasificado hasta ahora han hecho un buen trabajo por algo, están donde están, el torneo de este primer semestre ha sido muy parejo, los equipos que nos toque en los cuadrangulares va a ser duro, muy parejo en ese sentido por la forma en la que vienen jugando”, finalizó Cortés Barreiro.