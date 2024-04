Déinner Quiñones responde: ¿cuál fue el técnico que lo perjudicó?

Déinner Quiñones actualmente milita para el Hapoel Beer-Sheva de Israel. El atacante llegó a este equipo luego de que se produjera su salida de Independiente Medellín, pues fue comunicado en enero que no iba a entrar en los planes incluso estuvo en el radar de Millonarios, pero no se terminó produciendo su fichaje por el conjunto bogotano, aunque “estuve muy cerca de ir.

En diálogo con El VBar Caracol, el jugador de 28 años se refirió a cómo ha sido la adaptación a un fútbol desconocido para esta parte del mundo. Asimismo, se refirió a las crisis que viven América y Nacional y se refirió al entrenador que él siente lo perjudicó en su carrera.

Respecto a cómo han sido los primeros meses en Israel, mencionó: “Al principio fue un poco difícil, porque todo era nuevo, desde el fútbol hasta el idioma y en esto la comunicación es importante y con el pasar de los días la comunicación ha sido muy buena, hemos mejorado desde el idioma, el fútbol, lo demás”.

Cuando se habla de conflicto en el mundo, uno de los que se vienen a la cabeza es el que tienen Israel con Palestina. No obstante, el jugador oriundo de Tumaco, aclara que no se ha visto perjudicado y, que, por el contrario, se vive con total normalidad.

“Ese tema es, por fuera de Israel, se vive muy tenso, al escuchar la palabra guerra da impresión, pero en el país es todo normal, todo cotidianamente. Se puede decir que discordia es entre fuerzas militares de cada país, pero afortunadamente no ha pasado nada”.

El entrenador que lo perjudicó en su carrera

Cuando se le preguntó a Quiñones por el entrenador que, desde su sentir, lo perjudicó en su carrera, dijo sin mencionar su nombre: “Un poquito no, mucho. Sí, sentí eso en algún momento, sobre todo cuando se dio mi salida de América”, inició respondiendo. Luego, al mencionarle el nombre de Alexandre Guimaraes, soltó una risa y complementó: “No tuvimos mucha química o no tuve muchos minutos con él en Nacional y me tocó emigrar a América y da la casualidad del fútbol que retornó”.

Por su parte, sobre la crisis que viven actualmente Nacional y América, dijo: “En mi opinión, en los todos equipos el problema es casi similar, porque viene de decisiones directivas, donde no se han tomado las mejores decisiones y si ha causado repercusiones en el equipo y la continuidad, creo que son temas a mejorar.

Finalmente, se refirió a su salida de Independiente Medellín: Para mí fue sorpresiva mi salida, pero donde manda capitán no manda marinero y me comunicaron en diciembre que no iba a ser tenido en cuenta, entonces con un año más de contrato, llegamos a un arreglo y salí.

“En mis planes no estaba salir de Medellín, pero se tuvo que tomar una decisión crucial, así que pensé que la mejor opción era una alternativa fuera del país y quería una oportunidad fuera y tomamos la decisión de venir acá. Estás en un mercado donde tener más las miras en Europa y por qué no salir”, concluyó.

Escuche acá la entrevista completa